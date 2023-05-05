Рассел Кроу не приїде на коронацію Чарльза III: чому актор у чорному списку

6 травня у Вестмінстерському абатстві відбудеться коронація Чарльза III та Камілли. Актор Рассел Кроу не відвідає урочисту церемонію через те, що занесений у чорний список Букінгемського палацу.

Зірка фільму "Гладіатор" думає, що не отримав запрошення на коронацію через недотримання протоколу під час останньої зустрічі із королівською сім’єю. Як відомо, Кроу інколи проводив час у компанії принців Вільяма та Гаррі, а також бачився з Чарльзом у 2003 році.

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Рассел Кроу не приїде на коронацію Чарльза III

Рассел Кроу пригадав, як розмовляв з принцами у неформальному тоні й називав їх товаришами, замість прийнятого "Ваша Високість". Він пам’ятає, як тоді це вразило офіцера британської королівської родини.

Річ у тому, що це просто не в моїй ДНК. Я завжди делікатний і завжди дуже радий зустрічі з людьми, але "Ваша Високість" — це просто не в моєму характері. Я назвав принців Гаррі та Вільяма "приятелями",

— поділився актор.

Рассел заявив, що якщо в нього ще раз з'явиться нагода зустріти членів королівської родини, то він все одно не буде дотримуватися етикету, тому що вживання слів "Ваша Високість" не є для нього природним.

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Коронація Чарльза III: коротко про головне