Спробували повторити успіх оригіналу: 2 ремейки популярних серіалів, які можна подивитися

Досить часто популярність деяких серіалів досягають таких меж, що згодом з'являються ідеї створити ремейки. Однак, не всім глядачам це до вподоби, адже для когось це виглядає як намагання скопіювати те, що вже дебютувало на екранах. Проте інша частина глядачів вбачає в цьому як своєрідне відродження або ж "нове дихання" серіалів.

Кіно 24 підготувало 2 кінопроєкти, які стали ремейками популярних стрічок. Про що вони та чи вдалося їм "перебити" славу оригінальної версії, читайте в матеріалі.

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"Паперовий будинок: Корея"

Як можна здогадатися, цей серіал є ремейком іспанського проєкту "Паперовий будинок", який вийшов ще у 2017 році. А ось південнокорейська версія стрічки дебютувала на екранах у 2022 році. Він отримав назву Money Heist: Korea – Joint Economic Area (Паперовий будинок: Корея — Об'єднана економічна зона).

Так, цей ремейк популярного іспанського серіалу збереже його основну концепцію, включно з прізвиськами головних героїв і їхніми ролями, проте перенесе події шоу на Корейський півострів.

Сюжет розповідає історію про команду грабіжників, яка об'єднується під керівництвом харизматичного геніального стратега "Професора", щоб здійснити амбіційний злочин – напасти на банк. Кожен з учасників банди має свою роль, яка, здавалося б, повинна їх привести до виграшного результату, але чи вдасться їм "вийти з води сухими"?

"Паперовий будинок: Корея": дивіться онлайн трейлер серіалу

Корейську версію "Паперового будинку" тепло прийняли критики. На агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes її рейтинг станом на 1 липня 2022 року – 83%, а ось глядацька оцінка була тоді нижчою – 49%. Нагадаємо, що прем'єра проєкту відбулася того ж року 24 червня.

Станом на зараз відповідно до рейтингу IMDb, оцінка корейського ремейку складає – 5,8 балів.

"Зачаровані"/ "Всі жінки відьми"

Всі чудово пам'ятають культовий серіал "Всі жінки відьми", який транслювався з 1998 по 2006 роки. Його успіх протягом 8 сезонів важко описати словами, адже історія 3 сестер, які мають надприродні здібності, надзвичайно сподобалася глядачам.

В 2018 році в ефірі телеканалу The CW показали першу серію ремейка легендарного серіалу "Зачаровані". Цю подію почали активно обговорювати у соцмережах. Відтак, користувачі розділилися на два табори: одні скептично поставилися до перезапуску стрічки, інші ж вважають ремейк досить гарним. Багато глядачів оцінили те, що події в нових "Зачарованих" йдуть в ногу з часом, однак інші ж вважають рішення творців відмовитися від оригінальної історії і створити абсолютно нових персонажів-сестер неправильним.

Так, замість улюблених Фібі, Пайпер, Прю і Пейдж, які зіграли в оригінальному серіалі, в новій версії з'являються Мейсі, Мел і Меггі.

За сюжетом, студентки Мел та Меггі живуть разом зі своєю мамою, яка є викладачкою у місцевому університеті. Однієї ночі вона помирає, здавалося б, від нещасного випадку. Мел вважає, що матір убили, але Меггі не поділяє переконань сестри. Несподівано на порозі їхнього будинку з'являється Мейсі, яка каже, що вона їхня старша сестра. Після возз'єднання у дівчат починають проявлятися надприродні здібності: Мейсі відкриває талант до телекінезу, Мел виявляє, що може зупиняти час, а Меггі з'ясовує, що здатна читати думки.

"Зачаровані": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ж ви не дивилися оригінальних версій цих серіалів, то можете це виправити. А вже згодом розпочати перегляд ремейків та вибрати свого фаворита.