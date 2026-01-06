Аніме у списку: 10 найкасовіших фільмів 2025 року

Важко не погодитись, що 2025 рік був багатим на сильні новинки, які вражали сюжетом, графікою та грою акторів. Їхній успіх позначений не тільки в нагородах, а й у шалених касових зборах.

24 Канал розповість, які стрічки потрапили у десятку найкращих та про які суми йдеться, з посиланням на Box Office Mojo та The Numbers.

Найкасовіші фільми 2025 року

1. Ne Zha 2

Касові збори: 2 001 155 094 доларів

Рейтинг IMDb: 8,0

Продовження легендарної історії про божество-дитину, яка бореться з демонами, стало рекордсменом у категорії найкасовіших анімаційних фільмів усіх часів. Цікаво, що майже 2 мільярди доларів доходу було зібрано саме в Китаї.

Ne Zha 2: дивіться онлайн трейлер мультфільму

2. "Зоотрополіс 2"

Касові збори: 1 464 212 160 доларів

Рейтинг IMDb: 7,6

Ще одне продовження одного з найкращих дитячих мультиків, яка отримала більше касових зборів, ніж перша частина. Бюджет анімації склав всього 150 мільйонів доларів, тому дохід точно виправдав очікування творців, а, можливо, навіть перевершив.

"Зоотрополіс 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

3. "Ліло і Стіч"

Касові збори: 1 038 027 526 доларів

Рейтинг IMDb: 6,7

Бюджет стрічки склав 100 мільйонів доларів. Автори поєднали у фільмі як реальних персонажів, так і анімаційних. Отримані касові збори свідчать, що екранізація мультяшних історій не просто має право на життя, а ще й отримує неабиякі хороші відгуки від публіки.

"Ліло і Стіч": дивіться онлайн трейлер фільму

4. "Minecraft: Фільм"

Касові збори: 958 149 195 доларів

Рейтинг IMDb: 5,6

Доволі нове кіно, яке підійде далеко не кожному глядачу. Найбільше стрічка сподобалась дітям і підліткам, адже вона є екранізацією їхньої улюбленої гри. Як відомо, розробників фільму задовольнив отриманий результат, тому дата наступного релізу запланована на 24 липня 2027 року.

"Minecraft: Фільм": дивіться онлайн трейлер фільму

5. "Світ Юрського періоду: Відродження"

Касові збори: 869 146 189 доларів

Рейтинг IMDb: 5,9

Стрічка отримала багато нищівних рецензій від критиків, а також незадоволення глядачів. Творців просять нарешті обмежити "знущання" над культовою історією. Та що цікаво, касові збори в рази перевершили суму вкладених грошей, яка становить від 180 до 225 мільйонів доларів.

"Світ Юрського періоду: Відродження": дивіться онлайн трейлер фільму

6. "Аватар: Вогонь і попіл"

Касові збори: 851 695 254 доларів

Рейтинг IMDb: 7,4

Мабуть, про загальні касові збори стрічки, яка вийшла на великі екрани лише 19 грудня, говорити трохи зарано. Та зібрана сума вже говорить сама за себе. Багато любителів "Аватара" кажуть, що третя частина від Джеймса Кемерона набагато краще за попередню.

Наразі лишається спостерігати, чи поб'є новий фільм рекорди своїх попередників.

"Аватар: Вогонь і попіл": дивіться онлайн трейлер фільму

7. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle

Касові збори: 779 844 990 доларів

Рейтинг IMDb: 8,4

Японське аніме розробили доволі зі скромним бюджетом у 20 мільйонів доларів, однак така сума не стала перешкодою на шляху до успіху. Хороший дохід принесли не тільки азійські країни, а й США. У Європі солідну частку внесли Німеччина та Франція.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle: дивіться онлайн трейлер аніме

8. "Як приборкати дракона"

Касові збори: 636 351 148 доларів

Рейтинг IMDb: 7,8

Це адаптація анімаційного фільму 2010 року, яка вийшла доволі вдалою. Можна зробити висновок, що сума сподобалась творцям, тому вони вже працюють над адаптацією другої частини 2014 року.

"Як приборкати дракона": дивіться онлайн трейлер фільму

9. "F1: Фільм"

Касові збори: 631 627 111 доларів

Рейтинг IMDb: 7,7

На жаль, цю стрічку, де Бред Пітт виконав одну з головних ролей, не отримала бажаного успіху, адже дохід всього у два рази більший від витрат. Для такої роботи це доволі маленька сума.

У фільмі дійсно є багато крутих моментів, однак деякі сподівання вона виправдала.

"F1: Фільм": дивіться онлайн трейлер фільму

10. "Супермен"

Касові збори: 616 784 465 доларів

Рейтинг IMDb: 7,1

Історія супергероя Кларка Кента знову повернулась на великі екрани. Режисер стрічки заклав у персонажа зовсім інші якості та риси характеру. На жаль, на "Супермена" робили більші ставки, однак побачимо, чи зможе показати себе у цьому році "Суперґьорл".

"Супермен": дивіться онлайн трейлер фільму

