Річард Гір жорстко пройшовся по пропаганді Кремля

Нагадаємо, що актор підтримує України з перших днів повномасштабного вторгнення.

Голлівудський актор у інтерв’ю LTV Ziņu dienests сказав все, що думає про путіна та російську пропаганду. Актор переконаний, що росіяни заперечують існування України, її культури та багатовікову історію саме для того, щоб виправдати свою агресію та війну.

Щоб мати будь-яку легітимність, ви мусите переписати історію. Путін явно це робить, кажучи: "Ніколи не існувала Україна, ніколи не існувала українська мова, ніколи не існувала українська культура". Ну, це неправда, – наголосив актор.



Річард Гір засудив Кремль / Фото Getty Images



Актор нагадав, що такі методи використовуються у світі не вперше. Як приклад він назвав політику Китаю щодо Тибету, коли ті теж заперечують історію та усю культурну спадщину цього регіону.

Зірка фільму "Красуня" не вперше підтримує Україну. Раніше, на Саміті перших леді та джентельменів називав протистояння України росії "війноюзі злом" та закликав світ не продовжувати підтримувати українців.

