Я ваш брат, – Річард Гір зворушливо звернувся до українців і зачитав культовий вірш Іздрика

Американський актор і зірка світового кіно Річард Гір записав відеозвернення до українців напередодні Дня Незалежності України. У межах культурно-просвітницького проєкту Ukraine Wow голлівудський артист висловив непохитну солідарність з народом України.

Знаменитість прочитав чуттєвий переклад вірша відомого українського поета й письменника Юрія Іздрика. Відеозвернення опублікувала громадська організація Ukraine Wow у своєму інстаграмі.

Річард Гір привітав українців з Днем Незалежності

Актор звернувся до українців з Нью-Йорку та передав найтепліші побажання нашому незламному народу. Зірка фільмів "Красуня" та "Хатіко" наголосив на щирій підтримці кожного українця.

Усім людям України, кожному з вас, я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України! Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат,

– зазначив Річард Гір.

Після цього знаменитість почав декламувати поезію "Інший" Юрія Іздрика англійською мовою. Ці поетичні рядки присвячені людській сутності, потребі розділяти біль і знаходити віру через підтримку ближнього.

Річард Гір читає вірш Юрія Іздрика: дивіться відео онлайн

Актор від початку повномасштабного вторгнення привертає увагу світової спільноти до подій в Україні. Зокрема, Гір продав на аукціоні свій раритетний кабріолет Jaguar, а отримані кошти спрямував на гуманітарну допомогу постраждалим українцям. Також Річард регулярно підтримує збори міжнародного фонду CARE та використовує публічні майданчики, щоб закликати світ до непохитної солідарності з українським народом.

Чимало голлівудських акторів та відомих артистів вирушають у далеку дорогу, щоб на власні очі побачити наслідки війни та особисто поспілкуватися з українцями. Ба більше, дехто зі світових зірок приїжджає в Україну вже не вперше.