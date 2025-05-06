Варті перегляду: 6 найцікавіших фільмів та серіалів про британську королівську сім'ю

Монархи, королі й королеви вже давно є предметом захоплення в кіно. Вони ставали героями як сучасних драм, так і документальних стрічок. Кіноманів завжди цікавлять такі фільми й серіали, адже це можливість зазирнути за лаштунки монаршого двору.

Сьогодні, 6 травня, минає два роки з дня коронації Чарльза III. До цієї дати Кіно 24 підібрало одні з найцікавіших фільмів та серіалів про королівську сім'ю Британії.

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"Корона" (2016 – 2023)

У центрі історичної драми – історія життя королеви Єлизавети II – від коронації та яскравих подій до найтрагічніших днів у житті. Тут зобразили період за час діяльності Вінстона Черчилля й Маргарет Тетчер, показані стосунки Чарльза й Діани, знайомство принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

"Корона": дивіться трейлер онлайн

"Королева" (2006)

Події відбуваються у 1997 році, коли британським прем'єром став Тоні Блер. Цим занепокоїлась Єлизавета II, яка вважала, що він є загрозою для устрою Великої Британії. Вже через 3 місяці принцеса Діана загинула в автокатастрофі. Між королівською сім'єю та урядом напруга: вони обговорюють, що можна розповісти публіці, а що слід приховати.

"Королева": дивіться трейлер онлайн

"Вікторія" (2016 – 2019)

Драматичний серіал розповідає про життя королеви Вікторії, яку втілила на екрані Дженна Коулман. Перший сезон показує ранні роки життя – підлітковий період, сходження на престол у 18 років, стосунки та шлюб з принцом Альбертом. Це сага про взаємодію королівських домів Європи, Букінгем і Вестмінстер та гучні скандали у палацах.

"Вікторія": дивіться трейлер онлайн

"Фаворитка" (2018)

Події фільму розгортаються у 18 столітті, коли Англією керує королева Анна – остання зі Стюартів. Та фактично влада належить її фаворитці, леді Сарі. Однак коли при дворі з'являється служниця Ебігейл, королева Анна бере цю чарівну дівчину під свою опіку. Так Ебігейл отримує шанс повернути собі аристократичне життя та прибрати владу до своїх рук.

"Фаворитка": дивіться трейлер онлайн

"Гаррі й Меган" (2022)

Документальний серіал зосереджений на принцові Гаррі й Меган Маркл, які розповідають про свій шлях від початку стосунків аж до рішення покинути королівську родину. Подружжя розповіло про свої заручини, весілля, надмірну увагу від преси та приватні листування з рідними, які оприлюднили в мережі. Принц Гаррі також згадав про своє дитинство, а Меган – про акторство й те, чим вона займалась до зустрічі з Гаррі.

"Гаррі й Меган": дивіться трейлер онлайн

"Королівський ексклюзив" (2024)

Художній фільм створений на основі реальних подій. Він розповідає про те, як журналістки програми Newsnight влаштували інтерв'ю з принцом Ендрю. У 2019 році його звинуватили у зґвалтуванні, також принц Ендрю був другом Джеффрі Епштейна.

"Королівський ексклюзив": дивіться трейлер онлайн