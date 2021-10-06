Рідкісні тварини дельти Дуная – у серії дитячих екопрограм "Червоні рюкзаки": трейлер

Програми присвячені 5 рідкісним тваринам, що занесені до Червоної книги: кіт лісовий, пелікан кучерявий, бджола медоносна, білуга звичайна, сиворакша. Зйомки відбулись влітку, в унікальному містечку Вилкове, Дунайській дельті та на Тузлівських лиманах.

Що відомо про стрічку

Аби зацікавити дітей темою охорони природи, на ролі ведучих обрали підлітка та його собаку — 12-річного Андрія Матешка та його пса Рея. Собака має сторінку в інстаграмі, де розповідає про програми. Про це редакції Кіно 24 розповіла пресслужба серії.

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Андрій Матешко дуже цікавиться захистом природи й екологічною тематикою, мріє досліджувати навколишній світ із позиції екоактивіста. Попри свій юний вік, він уже має досвід у кіновиробництві. Знявся у таких картинах:

"Готель Едельвейс"

"Сходознавець"

"Фокстер і Макс"

серіал "Гордіїв вузол"

також озвучив героя в мультфільмі "Віктор_Робот".

"Червоні рюкзаки" 2021: дивіться онлайн

Команда, яка працювала над створенням серії

Режисеркою та сценаристкою "Червоних рюкзаків" є Анастасія Матешко – режисерка, сценаристка, письменниця, членкиня Національної спілки кінематографістів України, Лауреат Державної премії ім. Лесі Українки.



Анастасія Матешко / Фото пресслужби серії

"Бережіть природу! – лунає звідусіль! Але спершу її треба полюбити! Мандри й захоплива дружба з Червоною книгою – ось шлях. Дика природа – зовсім поруч і дружньо налаштована до людини. Відчути себе частиною Великого задуму – це дивовижні відчуття! Тому що в Україні є заповідники світового значення і місцеві колорити, варті досліджування. Бути бердвотчером – захопливе хобі, для якого потрібне тільки бажання. Чим більше знаєш про природу, тим більше її любиш і тим щасливішим стаєш сам. Червоні рюкзаки – подорож натуралістів заради розвитку громадянської науки, а ще це знайомство з місцевою кухнею і традиціями різних народностей, що живуть в Україні. Хлопець і собака – весела команда. Тому дітям буде цікаво, а батькам – пізнавально", – каже режисерка.

Що відомо про Анастасію Матешко: творчий доробок

За сценаріями Анастасії Матешко були зняті такі фільми:

"Трубач" (реж. А. Матешко, дитячий музичний фільм);

"Каптум" (реж. А. Матешко, воєнна драма в співавторстві з Н. Переверзєвою);

"Фокстер і Макс" (реж. А. Матешко, пригодницький дитячий фільм);

"І кожна річка" (екодрама), т"Давай пограємо" (реж. О. Ітигілов, новорічна комедія);

у співавторстві з Андрієм Кокотюхою написала сценарій до "Потрійний захист" (реж. А. Матешко).

У її режисерському доробку є 2 картини ("Сходознавець", 2016 рік; "Жилець", 2015 рік) та 4-серійний серіал "Жива вода".

Видані книги Анастасії Матешко:

"Живородний птах", коротка проза, лірика;

"Падіння вгору", коротка проза, лірика;

"Острів Ц", коротка проза, лірика;

"Потрійний захист", детектив.

Продюсеркою проєкту є Світлана Рудюк, директорка Dobranichfilm та українська продюсерка, сценаристка та режисерка.



Світлана Рудюк / Фото пресслужби серії

"Легка подача матеріалу, цікавий фактаж, веселі ведучі, дослідницька складова та тонкий гумор – таке поєднання точно не залишить нікого байдужими. Тому дивіться "Червоні рюкзаки" всією сім’єю та розповідайте про наші екопригоди друзям", – підкреслила продюсерка.

Що відомо про Світлану Рудюк: творчий доробок

Також Світлана – членкиня Національної спілки кінематографістів України й Української кіноакадемії.

У її доробку вже є такі повнометражні стрічки:

дві у якості сценаристки ("Гідра", "Ваш Василь"),

одна – режисерки ("Ваш Василь"),

п'ять – виконавчої продюсерки ("Заміновані вірністю", "Одесити на Донбасі", "Перехрестя Балу", "Гідра", "Веронські скарби",

п’ять – генеральної продюсерки фільмів ("Родинна справа", Not alone, "Зірки на землі", короткометражний "Ой!" і Viseu, meu amor).

наразі Світлана Рудюк працює над повнометражною стрічкою "Моє місце тут", що розповідатиме про українського скульптора Миколу Шматька.

Експертну підтримку у створенні серії програм надає WWF Україна. Науковою консультанткою виступила Інна Гоч, керівниця водного напряму у WWF Україна. У межах цього напряму впроваджуються рішення з відновлення українського водного сектору, ревіталізація річок, збільшення відсотка вільно текучих рік, демонтаж застарілих перешкод, відновлення боліт, вивчення захисту осетрових тощо.



Інна Гоч / Фото пресслужби серії