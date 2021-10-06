Рідкісні тварини дельти Дуная – у серії дитячих екопрограм "Червоні рюкзаки": трейлер
Джерело:24 канал
Програми присвячені 5 рідкісним тваринам, що занесені до Червоної книги: кіт лісовий, пелікан кучерявий, бджола медоносна, білуга звичайна, сиворакша. Зйомки відбулись влітку, в унікальному містечку Вилкове, Дунайській дельті та на Тузлівських лиманах.
Що відомо про стрічку
Аби зацікавити дітей темою охорони природи, на ролі ведучих обрали підлітка та його собаку — 12-річного Андрія Матешка та його пса Рея. Собака має сторінку в інстаграмі, де розповідає про програми. Про це редакції Кіно 24 розповіла пресслужба серії.
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Андрій Матешко дуже цікавиться захистом природи й екологічною тематикою, мріє досліджувати навколишній світ із позиції екоактивіста. Попри свій юний вік, він уже має досвід у кіновиробництві. Знявся у таких картинах:
- "Готель Едельвейс"
- "Сходознавець"
- "Фокстер і Макс"
- серіал "Гордіїв вузол"
- також озвучив героя в мультфільмі "Віктор_Робот".
"Червоні рюкзаки" 2021: дивіться онлайн
Команда, яка працювала над створенням серії
Режисеркою та сценаристкою "Червоних рюкзаків" є Анастасія Матешко – режисерка, сценаристка, письменниця, членкиня Національної спілки кінематографістів України, Лауреат Державної премії ім. Лесі Українки.
Анастасія Матешко / Фото пресслужби серії
"Бережіть природу! – лунає звідусіль! Але спершу її треба полюбити! Мандри й захоплива дружба з Червоною книгою – ось шлях. Дика природа – зовсім поруч і дружньо налаштована до людини. Відчути себе частиною Великого задуму – це дивовижні відчуття! Тому що в Україні є заповідники світового значення і місцеві колорити, варті досліджування. Бути бердвотчером – захопливе хобі, для якого потрібне тільки бажання. Чим більше знаєш про природу, тим більше її любиш і тим щасливішим стаєш сам. Червоні рюкзаки – подорож натуралістів заради розвитку громадянської науки, а ще це знайомство з місцевою кухнею і традиціями різних народностей, що живуть в Україні. Хлопець і собака – весела команда. Тому дітям буде цікаво, а батькам – пізнавально", – каже режисерка.
Що відомо про Анастасію Матешко: творчий доробок
За сценаріями Анастасії Матешко були зняті такі фільми:
- "Трубач" (реж. А. Матешко, дитячий музичний фільм);
- "Каптум" (реж. А. Матешко, воєнна драма в співавторстві з Н. Переверзєвою);
- "Фокстер і Макс" (реж. А. Матешко, пригодницький дитячий фільм);
- "І кожна річка" (екодрама), т"Давай пограємо" (реж. О. Ітигілов, новорічна комедія);
- у співавторстві з Андрієм Кокотюхою написала сценарій до "Потрійний захист" (реж. А. Матешко).
У її режисерському доробку є 2 картини ("Сходознавець", 2016 рік; "Жилець", 2015 рік) та 4-серійний серіал "Жива вода".
Видані книги Анастасії Матешко:
- "Живородний птах", коротка проза, лірика;
- "Падіння вгору", коротка проза, лірика;
- "Острів Ц", коротка проза, лірика;
- "Потрійний захист", детектив.
Продюсеркою проєкту є Світлана Рудюк, директорка Dobranichfilm та українська продюсерка, сценаристка та режисерка.
Світлана Рудюк / Фото пресслужби серії
"Легка подача матеріалу, цікавий фактаж, веселі ведучі, дослідницька складова та тонкий гумор – таке поєднання точно не залишить нікого байдужими. Тому дивіться "Червоні рюкзаки" всією сім’єю та розповідайте про наші екопригоди друзям", – підкреслила продюсерка.
Що відомо про Світлану Рудюк: творчий доробок
Також Світлана – членкиня Національної спілки кінематографістів України й Української кіноакадемії.
У її доробку вже є такі повнометражні стрічки:
- дві у якості сценаристки ("Гідра", "Ваш Василь"),
- одна – режисерки ("Ваш Василь"),
- п'ять – виконавчої продюсерки ("Заміновані вірністю", "Одесити на Донбасі", "Перехрестя Балу", "Гідра", "Веронські скарби",
- п’ять – генеральної продюсерки фільмів ("Родинна справа", Not alone, "Зірки на землі", короткометражний "Ой!" і Viseu, meu amor).
- наразі Світлана Рудюк працює над повнометражною стрічкою "Моє місце тут", що розповідатиме про українського скульптора Миколу Шматька.
Експертну підтримку у створенні серії програм надає WWF Україна. Науковою консультанткою виступила Інна Гоч, керівниця водного напряму у WWF Україна. У межах цього напряму впроваджуються рішення з відновлення українського водного сектору, ревіталізація річок, збільшення відсотка вільно текучих рік, демонтаж застарілих перешкод, відновлення боліт, вивчення захисту осетрових тощо.
Інна Гоч / Фото пресслужби серії