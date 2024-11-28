Різ Візерспун втрапила в скандал: чому акторку звинувачують в байдужості й до чого тут Росія
Книжковий клуб американської акторки Різ Візерспун обрав для грудневих читань книгу, авторка якої захоплюється Росією. Українці розкритикували зірку за популяризацію культури країни-агресора.
Книжковий клуб Різ Візерспун налічує близько 3 мільйонів шанувальників в інстаграмі. На сторінці назвали книгу, яку читатимуть у грудні – це City Of Night Birds ("Місто нічних птахів") американської письменниці південнокорейського походження Юхеа Кім, пише 24 Канал.
До слова Черговий хайп, – учасниця "Холостяка-13" відповіла на звинувачення в "тусовках" з росіянами
Книжка розповідає про російську приму-балерину, яка повертається до Санкт-Петербурга після аварії та опиняється перед вибором через втрату кар'єри.
Письменниця Юхеа Кім не приховує свою прихильність до Росії. За свій роман вона отримала російську літературну премію "Ясная поляна" і поїхала до країни-агресорки просто під час повномасштабного вторгнення. Авторка не тільки похвалилась нагородою, але й назвала день, який вона провела у маєтку Толстих, "одним з найщасливіших" у житті.
Утім, все це не стало перешкодою для книжкового клубу Різ Візерспун. Акторка у своїх соцмережах показала, як слухає аудіоверсію книжки та прикрашає печиво.
"Ця історія змусила мене задуматися про те, як ми долаємо невдачі та переосмислити те, що дійсно важливо", – написала Візерспун.
Українці обурені вибором книжки
Вибір книжки, що популяризує культуру країни-агресора, та коментарі акторки неабияк обурили та розчарували українців. У коментарях нагадують, що таке насправді "російська культура" і пропонують іншу тему для обговорення – погрози російського диктатора вдарити по Україні балістичною ракетою.
- "Мого шурина вбили росіяни прямо на Різдво минулого року, тому що він хотів, щоб його сім'я була жива та в безпеці. І той факт, що ви рекламуєте цю книгу, означає, що ви толеруєте тероризм і насильство у будь-якій формі";
- "Ганьба. Прославлення російської культури. Абсолютна байдужість до того, що відбувається у світі";
- "Яке розчарування... Ніколи б не чекала такого від такої талановитої актриси й шанованої жінки. Як можна було вигадати просувати російську книгу й автора на свою величезну аудиторію? Особливо зараз, коли росіяни руйнують міста і забирають тисячі невинних життів";
- "Ох, хочу прикрашати печиво і слухати книжки, але трохи складно це робити в бомбосховищі й під час блекаутів через Росію, яку прославляють в книжці, яку ви обрали";
- "Шановні американці, будь ласка, зрозумійте, що після російської культури й російського балету йдуть танки і ракети";
- "Чому б вам з книжковим клубом не приїхати в Україну і не прочитати цю "книгу" в якомусь укритті, ховаючись від російських ракет? Це додасть російської естетики, яку ви так прагнете дослідити".