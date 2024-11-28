Різ Візерспун втрапила в скандал: чому акторку звинувачують в байдужості й до чого тут Росія

Книжковий клуб американської акторки Різ Візерспун обрав для грудневих читань книгу, авторка якої захоплюється Росією. Українці розкритикували зірку за популяризацію культури країни-агресора.

Книжковий клуб Різ Візерспун налічує близько 3 мільйонів шанувальників в інстаграмі. На сторінці назвали книгу, яку читатимуть у грудні – це City Of Night Birds ("Місто нічних птахів") американської письменниці південнокорейського походження Юхеа Кім, пише 24 Канал.

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Книжка розповідає про російську приму-балерину, яка повертається до Санкт-Петербурга після аварії та опиняється перед вибором через втрату кар'єри.

Письменниця Юхеа Кім не приховує свою прихильність до Росії. За свій роман вона отримала російську літературну премію "Ясная поляна" і поїхала до країни-агресорки просто під час повномасштабного вторгнення. Авторка не тільки похвалилась нагородою, але й назвала день, який вона провела у маєтку Толстих, "одним з найщасливіших" у житті.

Утім, все це не стало перешкодою для книжкового клубу Різ Візерспун. Акторка у своїх соцмережах показала, як слухає аудіоверсію книжки та прикрашає печиво.

"Ця історія змусила мене задуматися про те, як ми долаємо невдачі та переосмислити те, що дійсно важливо", – написала Візерспун.

Українці обурені вибором книжки

Вибір книжки, що популяризує культуру країни-агресора, та коментарі акторки неабияк обурили та розчарували українців. У коментарях нагадують, що таке насправді "російська культура" і пропонують іншу тему для обговорення – погрози російського диктатора вдарити по Україні балістичною ракетою.