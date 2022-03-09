Найбагатша акторка світу Різ Візерспун закликала переказувати гроші українським сім’ям

Американська оскароносна акторка Різ Візерспун розділила з Україною переживання і закликала усіх небайдужих жертвувати українським сім’ям, які постраждали від російської орди.

У своєму інстаграмі акторка опублікувала світлини зі словами підтримки, передає 24 канал. Окрім цього, залишила посилання на організації, які фінансово підтримують українські сім’ї.

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Жінки та діти України – в моєму серці цього Міжнародного жіночого дня (8 березня, – Кіно 24). Ось три організації, які проводять велику роботу, щоб надати ресурси нужденним сім'ям,

– написала Візерспун.

Різ Візерспун опублікувала сторіс з посиланнями, де можна підтримати українські сім’ї / Скриншот

Нагадаємо, авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг закликала допомагати українським дітям, які постраждали від нападу Путіна. Сама ж письменниця вже пожертвувала 1,3 мільйона доларів.

Оскароносний актор Леонардо Ді Капріо здійснив пожертву у розмірі 10 мільйонів доларів. Тільки зауважимо, про це пишуть ЗМІ, офіційні представники цю інформацію не підтверджували.

Голлівудська пара Міла Куніс та Ештон Кутчер у твітері повідомили, що їхній збір коштів для України вже досяг понад 15 мільйонів доларів.

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