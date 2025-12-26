Для затишних вечорів: що подивитися з дітьми у різдвяний період

Ось і прийшов один із найзатишніших періодів у році. Якщо у вас є можливість провести його з рідними й близькими – обов'язково зробіть це, адже зараз такий час, коли потрібно цінувати кожну мить разом.

Вечори у різдвяний період можна проводити за переглядом атмосферних фільмів та мультфільмів. Що подивитися з дітьми, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Захопливий мультфільм на Netflix, який можна подивитись усією сім’єю

Що подивитися з дітьми у різдвяний період?

"Різдвяна історія" (2009)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

У центрі сюжету – літній та скупий чоловік Ебенезер Скрудж. Він економить кожен цент, не шкодує бідних, не вірить у любов і дружбу. Ба більше, головний герой вважає, що Різдво – це не свято.

Якось напередодні Різдва Скрудж згадує своє минуле, бачить теперішнє і зазирає у майбутнє. Завдяки цій подорожі він змінює погляди на життя і стає зовсім іншою людиною.

"Різдвяна історія": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Хлопчик на ім'я Різдво" (2021)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Це історія про хлопчика Ніколаса. Він вирушив за своїм батьком, який відправився на пошуки легендарного села ельфів Ельфхельм. Ніколас узяв із собою впертого північного оленя Блітцена і вірну мишу.

"Хлопчик на ім'я Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Балто" (1995)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

У мультфільмі розповідається про напіввовка, напівсобаку на ім'я Балто. Тварину не приймають ні вовки, ні собаки, тому він змушений жити сам на Алясці, хоча таки має одного вірного друга – гусака Бориса. Одного разу у невеличкому і віддаленому містечку серед дітей спалахує дифтерія. Тоді саме Балто вдається врятувати їх.

"Балто": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Різдвяні хроніки" (2018)

Це розповідь про брата і сестру, які розробляють план, щоб схопити Санта-Клауса напередодні Різдва. Однак усе йде не так, як вони хотіли, тому Кейт і Тедді Пірс об'єднуються зі Святим Ніком і його вірними ельфами. Вони повинні врятувати свято, поки не пізно.

"Різдвяні хроніки": дивіться онлайн трейлер фільму