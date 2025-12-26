Для уютных вечеров: что посмотреть с детьми в рождественский период
- В рождественский период рекомендуют пересмотреть с детьми такие фильмы и мультфильмы: "Рождественская история" (2009), "Мальчик по имени Рождество" (2021), "Балто" (1995), "Рождественские хроники" (2018).
- Каждый из этих фильмов имеет свою уникальную историю, которая подходит для семейного просмотра.
Вот и пришел один из самых уютных периодов в году. Если у вас есть возможность провести его с родными и близкими – обязательно сделайте это, ведь сейчас такое время, когда нужно ценить каждое мгновение вместе.
Вечера в рождественский период можно проводить за просмотром атмосферных фильмов и мультфильмов. Что посмотреть с детьми, читайте в материале 24 Канала.
Тоже интересно Увлекательный мультфильм на Netflix, который можно посмотреть всей семьей
Что посмотреть с детьми в рождественский период?
"Рождественская история" (2009)
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
В центре сюжета – пожилой и скупой мужчина Эбенезер Скрудж. Он экономит каждый цент, не жалеет бедных, не верит в любовь и дружбу. Более того, главный герой считает, что Рождество – это не праздник.
Как-то в канун Рождества Скрудж вспоминает свое прошлое, видит настоящее и заглядывает в будущее. Благодаря этому путешествию он меняет взгляды на жизнь и становится совсем другим человеком.
"Рождественская история": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Мальчик по имени Рождество" (2021)
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Это история о мальчике Николасе. Он отправился за своим отцом, который отправился на поиски легендарной деревни эльфов Эльфхельм. Николас взял с собой упрямого северного оленя Блитцена и верную мышь.
"Мальчик по имени Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма
"Балто" (1995)
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
В мультфильме рассказывается о полуволке, полусобаке по имени Балто. Животное не принимают ни волки, ни собаки, поэтому он вынужден жить сам на Аляске, хотя таки имеет одного верного друга – гуся Бориса. Однажды в небольшом и отдаленном городке среди детей вспыхивает дифтерия. Тогда именно Балто удается спасти их.
"Балто": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Рождественские хроники" (2018)
Это рассказ о брате и сестре, которые разрабатывают план, чтобы схватить Санта-Клауса накануне Рождества. Однако все идет не так, как они хотели, поэтому Кейт и Тедди Пирс объединяются со Святым Ником и его верными эльфами. Они должны спасти праздник, пока не поздно.
"Рождественские хроники": смотрите онлайн трейлер фильма