Для уютных вечеров: что посмотреть с детьми в рождественский период

Вот и пришел один из самых уютных периодов в году. Если у вас есть возможность провести его с родными и близкими – обязательно сделайте это, ведь сейчас такое время, когда нужно ценить каждое мгновение вместе.

Вечера в рождественский период можно проводить за просмотром атмосферных фильмов и мультфильмов. Что посмотреть с детьми, читайте в материале 24 Канала.

Что посмотреть с детьми в рождественский период?

"Рождественская история" (2009)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

В центре сюжета – пожилой и скупой мужчина Эбенезер Скрудж. Он экономит каждый цент, не жалеет бедных, не верит в любовь и дружбу. Более того, главный герой считает, что Рождество – это не праздник.

Как-то в канун Рождества Скрудж вспоминает свое прошлое, видит настоящее и заглядывает в будущее. Благодаря этому путешествию он меняет взгляды на жизнь и становится совсем другим человеком.

"Рождественская история": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Мальчик по имени Рождество" (2021)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Это история о мальчике Николасе. Он отправился за своим отцом, который отправился на поиски легендарной деревни эльфов Эльфхельм. Николас взял с собой упрямого северного оленя Блитцена и верную мышь.

"Мальчик по имени Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Балто" (1995)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

В мультфильме рассказывается о полуволке, полусобаке по имени Балто. Животное не принимают ни волки, ни собаки, поэтому он вынужден жить сам на Аляске, хотя таки имеет одного верного друга – гуся Бориса. Однажды в небольшом и отдаленном городке среди детей вспыхивает дифтерия. Тогда именно Балто удается спасти их.

"Балто": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Рождественские хроники" (2018)

Это рассказ о брате и сестре, которые разрабатывают план, чтобы схватить Санта-Клауса накануне Рождества. Однако все идет не так, как они хотели, поэтому Кейт и Тедди Пирс объединяются со Святым Ником и его верными эльфами. Они должны спасти праздник, пока не поздно.

"Рождественские хроники": смотрите онлайн трейлер фильма