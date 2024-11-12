Свято наближається: 3 небанальні фільми, які подарують різдвяний настрій

До різдвяних свят залишилося трохи більше як місяць. Для багатьох це вже час прикрашати домівки та потрохи готуватися до найатмосфернішого періоду в році. А допомогти поринути у настрій свята допоможуть відповідні стрічки.

24 Канал розповість про кілька святкових фільмів, які подарують різдвяну атмосферу у похмурі дні. Це небанальні стрічки, які можуть вразити й розтопити лід у душі не менше, ніж класичний "Грінч" чи "Гаррі Поттер".

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"Це прекрасне життя"

Рік: 1946

Рейтинг IMDb: 8.6

Фільм розповідає про мешканця маленького містечка Джорджа Бейлі, який відмовився від своїх мрій зради турботи про інших. Та через це на порозі Різдва він опинився на порозі самогубства. Завдяки молитвам Джорджа та його сім'ї до нього на допомогу приходить янгол-охоронець.

Це універсальний різдвяний фільм, який можна щороку переглядати разом з іншими класичними стрічками. Він переконливий та зворушливий.

"Це прекрасне життя": дивіться трейлер онлайн

"Міцний горішок"

Рік: 1988

Рейтинг IMDb: 8.2

Події популярного фільму розгортаються у переддень Різдва. Офіцер поліції Нью-Йорка Джон Макклейн прилітає до Лос-Анджелеса, щоб зустрітися з дружиною-юристкою Голлі. Поки він готується до різдвяної вечірки, його дружину та працівників корпорації "Накатомі" беруть у заручники. Тепер Джону доведеться врятувати Різдво.

"Міцний горішок" викликав дискусії про те, що можна називати різдвяним фільмом. Виявилось, що навіть трилер та екшн може створити святковий настрій.

"Міцний горішок": дивіться трейлер онлайн

"Поганий Санта"

Рік: 2003

Рейтинг IMDb: 7.0

Фільм розповідає про Віллі – п'яницю, невдаху й злочинця. Багато років він з товаришем грабує торгівельні центри. Попереду їх чекає "остання справа", після якої друзі планують розбігтися. Вони влаштовуються у черговий ТЦ – Віллі стає Санта Клаусом, а Маркус – ельфом. Та все може змінитися, коли Віллі зустрічає хлопчика Термана, який захоче подружитися із Сантою.

Стрічка далека від магії різдвяних веселощів і розповідає правду про Різдво багатьох людей, торкаючись табуйованих тем. Та водночас вона розкриває важливість людяності у найскладніших ситуаціях.

"Поганий Санта": дивіться трейлер онлайн

Готуйтесь до Різдва з улюбленими фільмами. Бажаємо гарного перегляду!