20 улюблених різдвяних фільмів, які подарують святковий настрій

Ось і розпочався найказковіший період у році, який хочеться проводити з найріднішими. У домі панує затишок, пахне смачними стравами, а на фоні грає телевізор, де показують новорічно-різдвяні програми та фільми.

Якщо у вас досі немає святкового настрою, то можуть допомогти різдвяні фільми, які обожнюють багато людей, передає 24 Канал з посиланням на miss_rekota. Зберігайте добірку для затишного Різдва з родиною! До речі Маловідомі факти про найкращий різдвяний фільм усіх часів – "Сам удома" Які різдвяні фільми подивитися? "Різдво з невдахами" (2004) Рейтинг IMDb: 5.5/10 "Різдво з невдахами": дивіться онлайн трейлер фільму "Різдвяні хроніки" (2018) Рейтинг IMDb: 7.0/10 "Різдвяні хроніки": дивіться онлайн трейлер фільму "Пережити Різдво" (2004) Рейтинг IMDb: 5.5/10 "Пережити Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму "Сім'янин" (2000) Рейтинг IMDb: 6.9/10 "Сім'янин": дивіться онлайн трейлер фільму "Чому він?" (2016) Рейтинг IMDb: 6.2/10 "Чому він?": дивіться онлайн трейлер фільму "Подарунок на Різдво" (1996) Рейтинг IMDb: 5.8/10 "Подарунок на Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму "Реальне кохання" (2003) Рейтинг IMDb: 7.5/10 "Реальне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму "Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено" (2006) Рейтинг IMDb: 5.1/10 "Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено": дивіться онлайн трейлер фільму "До дідька щасливе Різдво" (2014) Рейтинг IMDb: 5.2/10 "До дідька щасливе Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму "Відпочинок за обміном" (2006) Рейтинг IMDb: 7.0/10 "Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму "Поганий Санта" (2003) Рейтинг IMDb: 7.0/10 "Поганий Санта": дивіться онлайн трейлер фільму "Ельф" (2003) Рейтинг IMDb: 7.1/10 "Ельф": дивіться онлайн трейлер фільму "Як Ґрінч украв Різдво" (2000) Рейтинг IMDb: 6.4/10 "Як Ґрінч украв Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму "Родина на прокат" (1997) Рейтинг IMDb: 6.8/10 Сара Розен Фрейтман і Рома Дауні у фільмі "Родина на прокат" / Кадр із фільму "Диво на 34-й вулиці" (1994) Рейтинг IMDb: 6.7/10 "Диво на 34-й вулиці": дивіться онлайн трейлер фільму "Санта-Клаус" (1994) Рейтинг IMDb: 6.6/10 "Санта-Клаус": дивіться онлайн трейлер фільму "Сам удома" (1990) Рейтинг IMDb: 7.7/10 "Сам удома": дивіться онлайн трейлер фільму "Різдвяні канікули" (1989) Рейтинг IMDb: 7.5/10 "Різдвяні канікули": дивіться онлайн трейлер фільму "Любіть Куперів" (2015) Рейтинг IMDb: 5.8/10 "Любіть Куперів": дивіться онлайн трейлер фільму "Старий Новий рік" (2011) Рейтинг IMDb: 5.6/10 "Старий Новий рік": дивіться онлайн трейлер фільму