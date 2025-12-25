Якщо у вас досі немає святкового настрою, то можуть допомогти різдвяні фільми, які обожнюють багато людей, передає 24 Канал з посиланням на miss_rekota. Зберігайте добірку для затишного Різдва з родиною!

Які різдвяні фільми подивитися?

"Різдво з невдахами" (2004)

Рейтинг IMDb: 5.5/10

"Різдво з невдахами": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдвяні хроніки" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

"Різдвяні хроніки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пережити Різдво" (2004)

Рейтинг IMDb: 5.5/10

"Пережити Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сім'янин" (2000)

Рейтинг IMDb: 6.9/10

"Сім'янин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чому він?" (2016)

Рейтинг IMDb: 6.2/10

"Чому він?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Подарунок на Різдво" (1996)

Рейтинг IMDb: 5.8/10

"Подарунок на Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Реальне кохання" (2003)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

"Реальне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено" (2006)

Рейтинг IMDb: 5.1/10

"Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено": дивіться онлайн трейлер фільму

"До дідька щасливе Різдво" (2014)

Рейтинг IMDb: 5.2/10

"До дідька щасливе Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпочинок за обміном" (2006)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

"Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поганий Санта" (2003)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

"Поганий Санта": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ельф" (2003)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

"Ельф": дивіться онлайн трейлер фільму

"Як Ґрінч украв Різдво" (2000)

Рейтинг IMDb: 6.4/10

"Як Ґрінч украв Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Родина на прокат" (1997)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Сара Розен Фрейтман і Рома Дауні у фільмі "Родина на прокат" / Кадр із фільму

"Диво на 34-й вулиці" (1994)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

"Диво на 34-й вулиці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Санта-Клаус" (1994)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

"Санта-Клаус": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сам удома" (1990)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

"Сам удома": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдвяні канікули" (1989)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

"Різдвяні канікули": дивіться онлайн трейлер фільму

"Любіть Куперів" (2015)

Рейтинг IMDb: 5.8/10

"Любіть Куперів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Старий Новий рік" (2011)

Рейтинг IMDb: 5.6/10

"Старий Новий рік": дивіться онлайн трейлер фільму