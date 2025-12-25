Якщо у вас досі немає святкового настрою, то можуть допомогти різдвяні фільми, які обожнюють багато людей, передає 24 Канал з посиланням на miss_rekota. Зберігайте добірку для затишного Різдва з родиною!
Які різдвяні фільми подивитися?
"Різдво з невдахами" (2004)
- Рейтинг IMDb: 5.5/10
"Різдвяні хроніки" (2018)
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
"Пережити Різдво" (2004)
- Рейтинг IMDb: 5.5/10
"Сім'янин" (2000)
- Рейтинг IMDb: 6.9/10
"Чому він?" (2016)
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
"Подарунок на Різдво" (1996)
- Рейтинг IMDb: 5.8/10
"Реальне кохання" (2003)
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
"Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено" (2006)
- Рейтинг IMDb: 5.1/10
"До дідька щасливе Різдво" (2014)
- Рейтинг IMDb: 5.2/10
"Відпочинок за обміном" (2006)
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
"Поганий Санта" (2003)
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
"Ельф" (2003)
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
"Як Ґрінч украв Різдво" (2000)
- Рейтинг IMDb: 6.4/10
"Родина на прокат" (1997)
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
Сара Розен Фрейтман і Рома Дауні у фільмі "Родина на прокат" / Кадр із фільму
"Диво на 34-й вулиці" (1994)
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
"Санта-Клаус" (1994)
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
"Сам удома" (1990)
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
"Різдвяні канікули" (1989)
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
"Любіть Куперів" (2015)
- Рейтинг IMDb: 5.8/10
"Старий Новий рік" (2011)
- Рейтинг IMDb: 5.6/10
