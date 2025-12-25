Если у вас до сих пор нет праздничного настроения, то могут помочь рождественские фильмы, которые обожают многие люди, передает 24 Канал со ссылкой на miss_rekota. Сохраняйте подборку для уютного Рождества с семьей!

Кстати Малоизвестные факты о лучшем рождественском фильме всех времен – "Один дома"

Какие рождественские фильмы посмотреть?

"Рождество с неудачниками" (2004)

Рейтинг IMDb: 5.5/10

"Рождество с неудачниками": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождественские хроники" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

"Рождественские хроники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пережить Рождество" (2004)

Рейтинг IMDb: 5.5/10

"Пережить Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семьянин" (2000)

Рейтинг IMDb: 6.9/10

"Семьянин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Почему он?" (2016)

Рейтинг IMDb: 6.2/10

"Почему он?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Подарок на Рождество" (1996)

Рейтинг IMDb: 5.8/10

"Подарок на Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Реальная любовь" (2003)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен" (2006)

Рейтинг IMDb: 5.1/10

"Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен": смотрите онлайн трейлер фильма

"Это, блин, рождественское чудо" (2014)

Рейтинг IMDb: 5.2/10

"Это, блин, рождественское чудо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отпуск по обмену" (2006)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

"Отпуск по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма

"Плохой Санта" (2003)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

"Плохой Санта": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эльф" (2003)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

"Эльф": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гринч – похититель Рождества" (2000)

Рейтинг IMDb: 6.4/10

"Гринч – похититель Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семья на прокат" (1997)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Сара Розен Фрейтман и Рома Дауни в фильме "Семья на прокат" / Кадр из фильма

"Чудо на 34-й улице" (1994)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

"Чудо на 34-й улице": смотрите онлайн трейлер фильма

"Санта-Клаус" (1994)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

"Санта-Клаус": смотрите онлайн трейлер фильма

"Один дома" (1990)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

"Один дома": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождественские каникулы" (1989)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

"Рождественские каникулы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любите Куперов" (2015)

Рейтинг IMDb: 5.8/10

"Любите Куперов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Старый Новый год" (2011)

Рейтинг IMDb: 5.6/10

"Старый Новый год": смотрите онлайн трейлер фильма