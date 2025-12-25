20 любимых рождественских фильмов, которые подарят праздничное настроение

Вот и начался самый сказочный период в году, который хочется проводить с родными. В доме царит уют, пахнет вкусными блюдами, а на фоне играет телевизор, где показывают новогодне-рождественские программы и фильмы.

Если у вас до сих пор нет праздничного настроения, то могут помочь рождественские фильмы, которые обожают многие люди, передает 24 Канал со ссылкой на miss_rekota. Сохраняйте подборку для уютного Рождества с семьей! Кстати Малоизвестные факты о лучшем рождественском фильме всех времен – "Один дома" Какие рождественские фильмы посмотреть? "Рождество с неудачниками" (2004) Рейтинг IMDb: 5.5/10 "Рождество с неудачниками": смотрите онлайн трейлер фильма "Рождественские хроники" (2018) Рейтинг IMDb: 7.0/10 "Рождественские хроники": смотрите онлайн трейлер фильма "Пережить Рождество" (2004) Рейтинг IMDb: 5.5/10 "Пережить Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма "Семьянин" (2000) Рейтинг IMDb: 6.9/10 "Семьянин": смотрите онлайн трейлер фильма "Почему он?" (2016) Рейтинг IMDb: 6.2/10 "Почему он?": смотрите онлайн трейлер фильма "Подарок на Рождество" (1996) Рейтинг IMDb: 5.8/10 "Подарок на Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма "Реальная любовь" (2003) Рейтинг IMDb: 7.5/10 "Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен" (2006) Рейтинг IMDb: 5.1/10 "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен": смотрите онлайн трейлер фильма "Это, блин, рождественское чудо" (2014) Рейтинг IMDb: 5.2/10 "Это, блин, рождественское чудо": смотрите онлайн трейлер фильма "Отпуск по обмену" (2006) Рейтинг IMDb: 7.0/10 "Отпуск по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма "Плохой Санта" (2003) Рейтинг IMDb: 7.0/10 "Плохой Санта": смотрите онлайн трейлер фильма "Эльф" (2003) Рейтинг IMDb: 7.1/10 "Эльф": смотрите онлайн трейлер фильма "Гринч – похититель Рождества" (2000) Рейтинг IMDb: 6.4/10 "Гринч – похититель Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма "Семья на прокат" (1997) Рейтинг IMDb: 6.8/10 Сара Розен Фрейтман и Рома Дауни в фильме "Семья на прокат" / Кадр из фильма "Чудо на 34-й улице" (1994) Рейтинг IMDb: 6.7/10 "Чудо на 34-й улице": смотрите онлайн трейлер фильма "Санта-Клаус" (1994) Рейтинг IMDb: 6.6/10 "Санта-Клаус": смотрите онлайн трейлер фильма "Один дома" (1990) Рейтинг IMDb: 7.7/10 "Один дома": смотрите онлайн трейлер фильма "Рождественские каникулы" (1989) Рейтинг IMDb: 7.5/10 "Рождественские каникулы": смотрите онлайн трейлер фильма "Любите Куперов" (2015) Рейтинг IMDb: 5.8/10 "Любите Куперов": смотрите онлайн трейлер фильма "Старый Новый год" (2011) Рейтинг IMDb: 5.6/10 "Старый Новый год": смотрите онлайн трейлер фильма