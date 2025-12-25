20 любимых рождественских фильмов, которые подарят праздничное настроение
- Статья рекомендует 20 рождественских фильмов для создания праздничного настроения, включая "Один дома" (1990) с рейтингом IMDb 7.7/10 и "Рождественские каникулы" (1989) с рейтингом 7.5/10.
- Каждый фильм сопровождается рейтингом IMDb и возможностью просмотра трейлера онлайн.
Вот и начался самый сказочный период в году, который хочется проводить с родными. В доме царит уют, пахнет вкусными блюдами, а на фоне играет телевизор, где показывают новогодне-рождественские программы и фильмы.
Если у вас до сих пор нет праздничного настроения, то могут помочь рождественские фильмы, которые обожают многие люди, передает 24 Канал со ссылкой на miss_rekota. Сохраняйте подборку для уютного Рождества с семьей!
Кстати Малоизвестные факты о лучшем рождественском фильме всех времен – "Один дома"
Какие рождественские фильмы посмотреть?
"Рождество с неудачниками" (2004)
- Рейтинг IMDb: 5.5/10
"Рождество с неудачниками": смотрите онлайн трейлер фильма
"Рождественские хроники" (2018)
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
"Рождественские хроники": смотрите онлайн трейлер фильма
"Пережить Рождество" (2004)
- Рейтинг IMDb: 5.5/10
"Пережить Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма
"Семьянин" (2000)
- Рейтинг IMDb: 6.9/10
"Семьянин": смотрите онлайн трейлер фильма
"Почему он?" (2016)
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
"Почему он?": смотрите онлайн трейлер фильма
"Подарок на Рождество" (1996)
- Рейтинг IMDb: 5.8/10
"Подарок на Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма
"Реальная любовь" (2003)
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма
"Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен" (2006)
- Рейтинг IMDb: 5.1/10
"Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен": смотрите онлайн трейлер фильма
"Это, блин, рождественское чудо" (2014)
- Рейтинг IMDb: 5.2/10
"Это, блин, рождественское чудо": смотрите онлайн трейлер фильма
"Отпуск по обмену" (2006)
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
"Отпуск по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма
"Плохой Санта" (2003)
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
"Плохой Санта": смотрите онлайн трейлер фильма
"Эльф" (2003)
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
"Эльф": смотрите онлайн трейлер фильма
"Гринч – похититель Рождества" (2000)
- Рейтинг IMDb: 6.4/10
"Гринч – похититель Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма
"Семья на прокат" (1997)
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
"Чудо на 34-й улице" (1994)
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
"Чудо на 34-й улице": смотрите онлайн трейлер фильма
"Санта-Клаус" (1994)
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
"Санта-Клаус": смотрите онлайн трейлер фильма
"Один дома" (1990)
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
"Один дома": смотрите онлайн трейлер фильма
"Рождественские каникулы" (1989)
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
"Рождественские каникулы": смотрите онлайн трейлер фильма
"Любите Куперов" (2015)
- Рейтинг IMDb: 5.8/10
"Любите Куперов": смотрите онлайн трейлер фильма
"Старый Новый год" (2011)
- Рейтинг IMDb: 5.6/10
"Старый Новый год": смотрите онлайн трейлер фильма