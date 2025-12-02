Для святкового настрою: що подивитися у перший день зими
- 24 Канал рекомендує різдвяно-новорічні фільми, щоб підняти святковий настрій, серед яких: "Дещо від Тіффані", "Незабутнє Різдво", "Потяг у 31 грудня" та "Льодовиковий період".
- Кожен фільм має свій унікальний сюжет, від романтичних комедій до анімаційних пригод, що допоможуть створити атмосферу Різдва та Нового року.
З першим грудня прийшов і перший день зими. А це означає, що вже офіційно можна починати дивитись різдвяно-новорічні фільми та серіали, щоб підійняти святковий настрій.
Попри те, що сучасні реалії часто вибивають з колії та погіршують настрій, не варто відмовлятись від сімейних свят у зимову пору. 24 Канал підібрав декілька кінострічок, які допоможуть надихнутись атмосферою Різдва та Нового року.
Що подивитись у перший день зими?
"Дещо від Тіффані", 2022
Рейтинг IMDb: 6,2
Одного разу один чоловік вирішує придбати у подарунок своїй дівчині сережки в магазині Тіффані. Та раптом він потрапляє під колеса автомобіля й випадково міняється подарунками з іншим чоловіком, який придбав обручку для освідчення коханій. Та ця плутанина не випадкова, адже зведе людей, які потребували справжнього щастя.
"Дещо від Тіффані": дивіться онлайн трейлер фільму
"Незабутнє Різдво", 2022
Рейтинг IMDb: 5,3
Різдвяна романтична комедія, яка розгортається у гірськолижному курорті в Аспені. Сьєрра, яка нещодавно стала "віцепрезидентом з питань формування атмосфери" у готелі, через нещасний випадок травмується і втрачає пам'ять. Персонал лікарні не може встановити її особу, тому Джек, який допоміг Сьєррі, пропонує свою турботу, допоки дівчина не згадає, хто вона насправді.
"Незабутнє Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму
"Потяг у 31 грудня", 2024
Рейтинг IMDb: 6,6
Пасажири прямують у новорічну ніч потягом з Києва до Львова. Та раптом стається аварія й людям доводиться об'єднатись. Люди, які раніше ставились вороже одне до одного, починають шукати спільну мову, щоб у кожного здійснилось заповітне бажання.
Стрічка також доступна до перегляду на Netflix.
"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму
Зараз у прокатах кіно можна подивитись другу частину історії – "Потяг до Різдва".
"Льодовиковий період", 2002
Рейтинг IMDb: 7,5
Зараз точно найкращий період року, щоб почати передивлятись усі частини про мамонта Мені та його друзів. Перша частина розповідає, як групка тварин, які раніше не могли перебувати разом в одному просторі, намагаються зробити все, щоб врятувати людське немовля. Вони вирушають слідами людей та на їхньому шляху багато перешкод і пасток, які можуть поставити під загрозу мету зграї.
"Льодовиковий період": дивіться онлайн трейлер фільму