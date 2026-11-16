Офіційно новим Джеймсом Бондом став 40-річний Роберт Паттінсон: перші подробиці

Голлівуд нарешті визначився з новим Джеймсом Бондом, і вибір виявився доволі несподіваним. Але це таки була приємна несподіванка.

16 листопада 2026 року на офіційній сторінці 007 було оголошено, що 40-річний Роберт Паттінсон зіграє агента 007 у наступному фільмі франшизи. Як повідомляє Reuters, актор замінить Деніела Крейга, який попрощався з легендарною роллю у стрічці "Не час помирати" 2021 року. Паттінсон стане сьомим виконавцем ролі Бонда в основній кіносерії.

Як Роберт Паттінсон отримав роль Джеймса Бонда

Пошуки нового агента 007 тривали кілька місяців. Серед головних претендентів називали Каллума Тернера, Джека Лаудена та Джоша О'Коннора. Пізніше до перегонів долучилися Роберт Паттінсон і Ніколас Голт.

За інформацією Паттінсон пройшов кінопроби наприкінці жовтня. Актор увійшов до списку претендентів відносно пізно, проте, схоже, зумів переконати творців, що добре почувається не лише в костюмі Бетмена. Сам Паттінсон назвав можливість зіграти Бонда великою честю та здійсненням мрії.

Джеймс Бонд – один із найлегендарніших персонажів в історії кіно, – зазначив актор у заяві, оприлюдненій після оголошення його кандидатури.

Що відомо про нового "Джеймса Бонда"

Режисером 26-го фільму про британського шпигуна стане Дені Вільнев, який працював над "Дюною", "Прибуттям" і "Тим, хто біжить по лезу 2049".

Сценарій напише Стівен Найт – творець культового серіалу "Гострі картузи". Продюсерами виступлять Емі Паскаль і Девід Гейман, відомий роботою над фільмами про Гаррі Поттера.

Нова стрічка стане першою частиною бондіани, яку створюватимуть під творчим контролем Amazon MGM Studios. У 2025 році компанія отримала контроль над подальшим розвитком франшизи, який раніше належав родині Брокколі.

Офіційну дату прем'єри та назву нового фільму поки не оголосили. Подробиці сюжету також тримають у секреті.

До слова, HBO показав перші кадри серіалу про Гаррі Поттера.





