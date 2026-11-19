24 Канал зібрав 10 романтичних фільмів, які здатні нагадати про ті самі метелики в животі й подарувати теплий настрій навіть після найскладнішого дня.

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"Гордість і упередження" (2005)

Рейтинг IMDb: 7,8/10

Жанр: драма, мелодрама

Є історії кохання, у яких найважливіше відбувається не під час поцілунків, а в паузах, поглядах і словах, які герої так і не наважуються вимовити. Саме такою є історія Елізабет Беннет і містера Дарсі. Спочатку вони дратують одне одного, не приховують взаємної неприязні й навіть не здогадуються, наскільки сильно змінять життя одне одного.

Особливого шарму фільму додають англійські пейзажі, музика та стримана романтика. А сцена зізнання під дощем давно стала однією з найвпізнаваніших у жанрі. На Rotten Tomatoes стрічка має 87% схвалення критиків.

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"Перед світанком" (1995)

Рейтинг IMDb: 8,1/10

Жанр: мелодрама, драма

Уявіть, що ви випадково знайомитеся з людиною в потязі, виходите разом із нею в незнайомому місті й проводите ніч, гуляючи вулицями та розмовляючи про все на світі. Саме так починається історія Джессі та Селін. У них є лише кілька годин до ранку, але цього часу вистачає, щоб між двома незнайомцями виникло щось особливе.

"Перед світанком" не потребує гучних романтичних жестів чи драматичних поворотів. Його сила – у живих діалогах, випадкових зізнаннях і відчутті, що іноді одна зустріч може залишитися з нами на все життя. Критики Rotten Tomatoes оцінили фільм на 100%.

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"Кохання з часом" (2013)

Рейтинг IMDb: 7,8/10

Жанр: мелодрама, комедія, фентезі

А що, якби можна було повертатися в минуле й виправляти невдалі моменти? Саме таку можливість отримує Тім, коли дізнається про незвичайну сімейну таємницю. Спершу він хоче використати її, щоб налагодити особисте життя, але згодом розуміє: найцінніші моменти не завжди можна спланувати чи змінити.

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Це не просто романтична комедія про знайомство двох людей. Фільм поступово перетворюється на дуже теплу розповідь про родину, час і щоденні дрібниці, які ми часто не помічаємо. Після перегляду хочеться частіше обіймати близьких і не відкладати важливі слова на потім. На Rotten Tomatoes стрічка має 71% схвалення критиків.

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"Ноттінг Гілл" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,2/10

Жанр: мелодрама, комедія

Звичайний власник книгарні та всесвітньо відома акторка – здавалося б, у них немає нічого спільного. Але випадкова зустріч у маленькому лондонському магазині змінює життя обох. Вільям навіть не міг уявити, що жінка, яка зайшла до нього по книжку, невдовзі стане найближчою людиною.

Г'ю Грант і Джулія Робертс створили на екрані пару, якій легко симпатизувати. Тут є незручні ситуації, кумедні діалоги та романтика без зайвого пафосу. А ще – нагадування, що справжні почуття не надто переймаються статусом і популярністю. На Rotten Tomatoes фільм отримав 84% схвалення критиків.

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"10 причин моєї ненависті" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,4/10

Жанр: мелодрама, комедія

Цей фільм легко впізнати за атмосферою американської школи кінця 1990-х, яскравими образами та дотепними діалогами. Кет не збирається закохуватися, не шукає популярності й не намагається подобатися всім навколо. Але поява Патріка поступово руйнує її звичний порядок.

Окрема причина переглянути стрічку – молодий Гіт Леджер, чия харизма робить його героя особливо привабливим. А ще тут є сцена з піснею на шкільному стадіоні, яку складно забути. На Rotten Tomatoes фільм має 72% схвалення критиків.

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"Амелі" (2001)

Рейтинг IMDb: 8,3/10

Жанр: мелодрама, комедія

Амелі живе у власному маленькому світі, помічає деталі, повз які інші проходять, і знаходить радість у простих речах. Вона вирішує потайки допомагати людям навколо, змінюючи їхні будні маленькими добрими вчинками. Та коли справа доходить до її власного щастя, дівчині виявляється значно складніше зробити перший крок.

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Це кіно з особливою атмосферою Парижа, незвичайним гумором і візуальним стилем, який важко сплутати з будь-яким іншим. "Амелі" нагадує, що кохання іноді починається з дрібниць, а щастя може ховатися у звичайному дні. На Rotten Tomatoes стрічка має 90% схвалення критиків.

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"Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989)

Рейтинг IMDb: 7,7/10

Жанр: мелодрама, комедія

Чи можуть чоловік і жінка бути просто друзями, чи рано чи пізно між ними виникнуть почуття? Саме це питання роками обговорюють Гаррі та Саллі. Вони знайомляться випадково, сперечаються, розходяться й знову зустрічаються, поступово стаючи важливими людьми одне для одного.

Фільм не намагається переконати глядача, що кохання завжди починається з першого погляду. Навпаки, він показує, як близькість може вирости з дружби, довгих розмов і спільних спогадів. На Rotten Tomatoes стрічка отримала 90% схвалення критиків.

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Дивитися трейлер фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989) онлайн:

"Щоденник пам'яті" (2004)

Рейтинг IMDb: 7,8/10

Жанр: мелодрама, драма

Деякі історії кохання перевіряються не відстанню, а роками. Ноа та Еллі зустрічаються ще молодими й швидко розуміють, що між ними є щось більше за звичайну симпатію. Та різне походження, родинні очікування й життєві обставини стають на заваді їхнім почуттям.

"Щоденник пам'яті" – одна з тих мелодрам, які можуть змусити і посміхнутися, і витерти сльозу. Райан Гослінг і Рейчел Мак-Адамс переконливо передають почуття героїв, а сама історія нагадує, наскільки важливими бувають спільні спогади. На Rotten Tomatoes фільм має 54% схвалення критиків.

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"Ла-Ла Ленд" (2016)

Рейтинг IMDb: 8,0/10

Жанр: мюзикл, мелодрама, комедія

Мія мріє стати акторкою, а Себастьян хоче відкрити власний джазовий клуб. Вони зустрічаються в Лос-Анджелесі й поступово стають одне для одного не лише коханими, а й найбільшою підтримкою. Та коли мрії починають здійснюватися, героям доводиться замислитися, чи завжди можна поєднати велике кохання з амбіціями.

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"Ла-Ла Ленд" захоплює музикою, танцями та яскравими кольорами, але за цією красою ховається зовсім не проста історія. Це фільм про почуття, які можуть бути справжніми, навіть якщо люди не залишаються разом назавжди. На Rotten Tomatoes стрічка має 91% схвалення критиків.

Дивитися трейлер фільму "Ла-Ла Ленд" (2016) онлайн:

"Реальна любов" (2003)

Рейтинг IMDb: 7,5/10

Жанр: мелодрама, комедія, драма

Напередодні Різдва в Лондоні переплітаються долі кількох людей. Хтось наважується зізнатися в почуттях, хтось переживає непростий період у шлюбі, а хтось лише намагається зрозуміти, що таке справжня любов. У кожного своя історія, але всі вони по-своєму доводять, що почуття можуть проявлятися дуже по-різному.

У фільмі зібрався справді зірковий акторський склад: Г'ю Грант, Емма Томпсон, Кіра Найтлі, Колін Ферт та інші. "Реальна любов" давно стала однією з тих стрічок, до яких повертаються заради затишку, гумору й відчуття свята. На Rotten Tomatoes фільм має 65% схвалення критиків.

Дивитися трейлер фільму "Реальна любов" (2003) онлайн:

А якщо після романтичного вечора захочеться обрати щось із того, що зараз дивляться українці, зазирніть у нашу добірку 10 фільмів, які підкорили український Netflix.