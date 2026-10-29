Як влаштувати романтичні вихідні вдома: ромкоми, які створюють правильний вайб

Іноді для ідеального побачення не потрібні ресторан, нова сукня чи квитки кудись. Плед, щось смачненьке, вимкнені сповіщення та хороший ромком уже роблять половину роботи.

24 Канал зібрав фільми, з якими домашні вихідні можна легко перетворити на маленьку романтичну відпустку.

Які романтичні стрічки створять затишок у вас удома?

Почати любовний марафон радимо зі свіженької романтичної комедії "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці". Це екранізація роману Емілі Генрі, яка вийшла у 2026 році та розповідає про Поппі й Алекса – повних протилежностей, які багато років залишалися найкращими друзями й щоліта разом вирушали у подорож. Та одного дня дружба починає виглядати підозріло схожою на кохання.

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці": дивитися трейлер онлайн

Якщо хочеться подивитися історію про випадковість, яка перевертає все життя, варто звернути увагу на фільм "У пошуках Емілі".

У новому ромкомі 2026 року закоханий музикант отримує неправильний номер телефону дівчини своєї мрії та просить амбітну студентку допомогти її знайти. Пошуки швидко перетворюються на хаос із фіналом, про який ти вже здогадуєшся.

"У пошуках Емілі": дивіться трейлер онлайн

Ще одна прем'єра для романтичного вечора – "Лише одна ніч" від режисера "Люблю тебе ненавидіти" Вілла Глака. Моніка Барбаро та Каллум Тернер грають двох самотніх незнайомців, які зустрічаються у Нью-Йорку в одну дуже дивну ніч. Тут є іскра з першої зустрічі, купа перешкод і той самий вайб старих добрих ромкомів.

"Лише одна ніч": дивіться трейлер онлайн

Які романтичні фільми на вечір удвох варто подивитися?