Росія вкрала сюжет турецького серіалу "Постукай у мої двері": його покажуть до Дня Валентина

Російські режисери та сценаристи продовжуються доказувати те, що не в змозі самостійно придумати та створити цікавий серіал, який полюблять глядачі. Тому у них тільки те й лишається, що присвоювати собі уже готові сюжети світових хітів.

Уривок серіалу уже можна побачити в інстаграмі. Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, як відреагували користувачі на таку "адаптацію" та дивіться, як відрізняється гра героїв турецької стрічки від російської спроби повторити.

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Росія створила "кіноадаптацію" турецького серіалу: чим відрізняється сюжет

Російські сценаристи заявили, що вони зробили адаптацію турецького серіалу "Постукай в мої двері". Утім, сюжет історії "Постукай в мої двері в Москві" абсолютно не змінили. Єдине, що таки довелось замінити – це імена героїв. Тому це вийшло, радше, кумедне мавпування культового світового серіалу, а не якісне створення свого контенту.

Історія повторюється: уже не Еда Єлдиз, а Саша Гордєєва, мрійлива та винахідлива і завжди хотіла побудувати кар'єру в галузі ландшафтного дизайну. Однак, вилетіла з останнього курсу університету через скасування її стипендії.

Вона вирішує помститися власнику компанії, молодому та обдарованому архітектору, утім, уже не Серкану Болату, а Сергію Градському, який відібрав у неї цю підтримку. Все пішло не за планом, адже їхня зустріч стає несподіванкою – Саша отримує не лише можливість продовжити навчання, але і шанс працевлаштуватися в компанії Сергія. Однак за умови, що вона гратиме роль його дівчини протягом двох місяців, допомагаючи йому повернути колишню кохану.

Користувачі соцмереж уже відреагували: що вони кажуть

Більшість глядачів визнали, що інтонація, кокетливість та романтизм турецького серіалу змінились на пафос, надмірність та відсутність легкості. Ось, що вони пишуть користувачі:

"Суть турецьких серіалів у тому, що вони турецькі! Зі своєю інтонацією, природою, людьми, манерами. Адаптація тут не виграє."

"Провал... дякую за рекламу, дивитися точно не буду"

"Ох вже ці адаптації... Ну, не переплюнути оригінал ніколи! "Краще – ворог хорошому". У фільмі немає найголовнішого – турецької душі, яскравості образів... Красенів турків врешті-решт"

А свій сценарій вигадати не в змозі? Я думаю, ті, хто дивився оригінал, не витрачатимуть час на копію"

"Так, як Керем і Ханде все одно ніхто не зможе зіграти"

Турецькі серіали відзначаються виразною емоційністю, що виникає з темпераментності їхнього народу. Спробувати відтворити усі витончені емоції та досягти такого ж успіху, як у світових акторів високого рівня, може бути вкрай важким завданням. Приклад цьому – це серіал "Постукай у мої двері", який став культовим і його неможливо повторити.

"Постукай у мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу