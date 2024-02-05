Россия украла сюжет турецкого сериала "Постучись в мою дверь": его покажут ко Дню Валентина

Российские режиссеры и сценаристы продолжают доказывать то, что не в состоянии самостоятельно придумать и создать интересный сериал, который полюбят зрители. Поэтому у них только то и остается, что присваивать себе уже готовые сюжеты мировых хитов.

Отрывок сериала уже можно увидеть в инстаграме. Узнайте в материале 24 Канала, как отреагировали пользователи на такую "адаптацию" и смотрите, как отличается игра героев турецкой ленты от российской попытки повторить.

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Россия создала "киноадаптацию" турецкого сериала: чем отличается сюжет

Российские сценаристы заявили, что они сделали адаптацию турецкого сериала "Постучи в мою дверь". Впрочем, сюжет истории "Постучись в мою дверь в Москве" совершенно не изменили. Единственное, что таки пришлось заменить – это имена героев. Поэтому это получилось, скорее, забавное обезьянничание культового мирового сериала, а не качественное создание своего контента.

История повторяется: уже не Эда Елдиз, а Саша Гордеева, мечтательная и изобретательная и всегда хотела построить карьеру в области ландшафтного дизайна. Однако, вылетела с последнего курса университета из-за отмены ее стипендии.

Она решает отомстить владельцу компании, молодому и одаренному архитектору, впрочем, уже не Серкану Болату, а Сергею Градскому, который отобрал у нее эту поддержку. Все пошло не по плану, ведь их встреча становится неожиданностью – Саша получает не только возможность продолжить обучение, но и шанс трудоустроиться в компании Сергея. Однако при условии, что она будет играть роль его девушки в течение двух месяцев, помогая ему вернуть бывшую возлюбленную.

Пользователи соцсетей уже отреагировали: что они говорят

Большинство зрителей признали, что интонация, кокетливость и романтизм турецкого сериала изменились на пафос, чрезмерность и отсутствие легкости. Вот, что они пишут пользователи:

"Суть турецких сериалов в том, что они турецкие! Со своей интонацией, природой, людьми, манерами. Адаптация здесь не выигрывает."

"Провал... спасибо за рекламу, смотреть точно не буду"

"Ох уж эти адаптации... Ну, не переплюнуть оригинал никогда! "Лучше – враг хорошему". В фильме нет самого главного – турецкой души, яркости образов... Красавцев турков в конце концов"

А свой сценарий придумать не в состоянии? Я думаю, те, кто смотрел оригинал, не будут тратить время на копию"

"Так, как Керем и Ханде все равно никто не сможет сыграть"

Турецкие сериалы отличаются выразительной эмоциональностью, что возникает из темпераментности их народа. Попробовать воспроизвести все утонченные эмоции и достичь такого же успеха, как у мировых актеров высокого уровня, может быть крайне трудной задачей. Пример этому – это сериал "Постучись в мою дверь", который стал культовым и его невозможно повторить.

"Постучись в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала