Отрывок сериала уже можно увидеть в инстаграме. Узнайте в материале 24 Канала, как отреагировали пользователи на такую "адаптацию" и смотрите, как отличается игра героев турецкой ленты от российской попытки повторить.
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Россия создала "киноадаптацию" турецкого сериала: чем отличается сюжет
Российские сценаристы заявили, что они сделали адаптацию турецкого сериала "Постучи в мою дверь". Впрочем, сюжет истории "Постучись в мою дверь в Москве" совершенно не изменили. Единственное, что таки пришлось заменить – это имена героев. Поэтому это получилось, скорее, забавное обезьянничание культового мирового сериала, а не качественное создание своего контента.
История повторяется: уже не Эда Елдиз, а Саша Гордеева, мечтательная и изобретательная и всегда хотела построить карьеру в области ландшафтного дизайна. Однако, вылетела с последнего курса университета из-за отмены ее стипендии.
Она решает отомстить владельцу компании, молодому и одаренному архитектору, впрочем, уже не Серкану Болату, а Сергею Градскому, который отобрал у нее эту поддержку. Все пошло не по плану, ведь их встреча становится неожиданностью – Саша получает не только возможность продолжить обучение, но и шанс трудоустроиться в компании Сергея. Однако при условии, что она будет играть роль его девушки в течение двух месяцев, помогая ему вернуть бывшую возлюбленную.
Пользователи соцсетей уже отреагировали: что они говорят
Большинство зрителей признали, что интонация, кокетливость и романтизм турецкого сериала изменились на пафос, чрезмерность и отсутствие легкости. Вот, что они пишут пользователи:
- "Суть турецких сериалов в том, что они турецкие! Со своей интонацией, природой, людьми, манерами. Адаптация здесь не выигрывает."
- "Провал... спасибо за рекламу, смотреть точно не буду"
- "Ох уж эти адаптации... Ну, не переплюнуть оригинал никогда! "Лучше – враг хорошему". В фильме нет самого главного – турецкой души, яркости образов... Красавцев турков в конце концов"
- А свой сценарий придумать не в состоянии? Я думаю, те, кто смотрел оригинал, не будут тратить время на копию"
- "Так, как Керем и Ханде все равно никто не сможет сыграть"
Турецкие сериалы отличаются выразительной эмоциональностью, что возникает из темпераментности их народа. Попробовать воспроизвести все утонченные эмоции и достичь такого же успеха, как у мировых актеров высокого уровня, может быть крайне трудной задачей. Пример этому – это сериал "Постучись в мою дверь", который стал культовым и его невозможно повторить.
"Постучись в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала