Скандальний фільм "Росіяни на війні": стало відомо, чи покажуть його на кінофестивалі у Цюриху

На початку вересня на Венеціанському міжнародному кінофестивалі відбувся показ фільму "Росіяни на війні". Ця кіноробота викликала велике обурення українців, адже у ньому авторка намагається "відбілити" окупантів і просуває пропагандистські наративи.

Канадсько-французький документальний фільм 2024 року знятий режисеркою російського походження Анастасією Трофимовою не покажуть публіці на Цюрихському кінофестивалі. Про це повідомило МЗС України і висловило організаторам вдячність за таке рішення.

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Небезпека російської брехні

Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені. Так само – жодного шансу для її голосів відбілювати воєнних злочинців перед широкою публікою,

– йдеться у повідомленні відомства.

Водночас МЗС закликало організаторів фестивалю також повністю вилучити фільм “Росіяни на війні” з конкурсу документальних фільмів. Там наголосили, що єдиною загрозою для "безпеки його глядачів, гостей, партнерів та персоналу" є вплив російської пропаганди, що виправдовує агресію та звірства.

У міністерстві зазначили, що послідовно працюють над ізоляцією Росії на міжнародній арені, щоб унеможливлювати використання культурних, спортивних та інших арен задля поширення російської пропаганди та дезінформації.

До слова, у фільмі документалістка Анастасія Трофимова потрапляє у російську військову частину, проводить місяці серед загарбників на окупованій Україні. Режисерка заявила, що, буцімто, не бачила скоєння росіянами воєнних злочинів.