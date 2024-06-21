Давно стали чужими: 5 російських акторів, які народились в Україні

Багато російських акторів нині відкрито підтримують політику Путіна і війну Росії проти України. Серед цих діячів культури є і такі, що мають українське походження, але, попри це, вони піддалися впливу ворожої пропаганди.

У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, хто з російських акторів є уродженцем українських міст. А також прочитаєте, хто із них підтримує російську агресію.

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Нонна Гришаєва

Відома російська актриса Нонна Гришаєва народилася в Одесі. Свої перші ролі в театрі та кіно вона зіграла у фільмі Одеської кіностудії та на сцені Одеського театру оперети.

Попри своє українське походження, акторську освіту Гришаєва здобула в Росії, в Щукінському училищі. На початку війни Росії проти України, колишня одеситка обережно висловила своє ставлення до рідного міста, порівнявши війну із сімейним конфліктом і висловивши бажання до примирення.

Юрій Батурін

Зірка серіалу "Обручка" Юрій Батурін народився в селі Ставидла Кіровоградської області. З 14 років він здобував освіту у Дніпропетровську. Після короткочасної роботи в Дніпропетровському театрі юного глядача, Батурін вирушив до Москви, де отримав другу акторську освіту у Російській академії театрального мистецтва.

Стосовно війни зрадник висловив свою думку, заявивши, що Росія не залишить Україну і знищить її як державу, можливо, перейменувавши на "Новоросію" або "Малоросію". Путініст також вважає, що Україна є "штучною конструкцією" і називає українську мову діалектом слов'янської мови.

Віталій Гогунський

Актор Віталій Гогунський, відомий своєю роллю Едуарда Кузьміна в російському серіалі "Універ", народився в Кременчуці. Дитинство він провів у Полтавській області, а вищу освіту здобув в Одеському національному політехнічному університеті.

Гогунський, який кілька років тому разом із Марією Кожевніковою виконував пісню "Ми не хочемо війни! Ми оголошуємо мир!", зараз бере участь у концертах, організованих на підтримку російських солдатів. Тому, схоже, Віталій уже забув про своє українське походження.

Дмитро Шевченко

Актор Дмитро Шевченко, який здобув популярність завдяки серіалу "Мажор", народився в Одесі. Акторську освіту він здобув на початку 90-х років у Ленінграді. Але вже з 1997 року постійно проживає в Москві.

На відміну від багатьох своїх колег, Дмитро утримується від висловлення політичних поглядів у публічних заявах, тому його ставлення до війни в Україні залишається невідомим. Однак, залишаючись сьогодні в країні агресора, він уже демонструє свою позицію та робить вибір як громадянин, який став зрадником своєї Батьківщини.

Ярослав Бойко

Артист Ярослав Бойко народився в Києві та мріяв про навчання в Київському державному інституті театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. Однак через те, що навчання у цьому ВНЗ проводилося українською мовою, а у Ярослава були проблеми з вимовою та використанням русизмів, він вирішив переїхати до Москви для продовження освіти.

Ярослав Бойко уникає висловлювань на політичні теми. Проте в одному з інтерв'ю, яке він дав давно, він зазначив, що його не приймають як "свого" ні в Україні, ні в Росії. У Києві його називають "москалем", а в Москві – "хохлом".