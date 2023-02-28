Іпотека затягла зашморг на шиї, – зірка "Сватів" залишилася без грошей і пожалілася на життя
Російська акторка Людмила Артем'єва, яка зіграла у серіалі "Свати" роль Ольги Миколаївни, пожалілася на низький рівень доходів за останній рік. За її словами, вона втратила все.
Про це любителька Путіна написала на своїй сторінці в інстаграмі. Артем'єва зізналася, що почала шукати варіанти заробітку.
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Людмила Артем'єва пожалілася на життя в Росії
Сьогодні відверто і без підсолоджувачів. Рік був... Доходи просіли. Те, що раніше купувалося "на здачу": шмотки, сумки, прикраси, тепер стало статтею "витрати". Іпотека затягла зашморг на шиї. Бувало, доводилося позичати на черговий платіж. Втратила все. Почала шукати варіанти заробітку,
– написала зірка "Сватів".
Де зараз знімається актриса і взагалі чи працює акторкою – невідомо. Відомо, що у кіно вона дебютувала у 2011 році у фільмі "Довідка №1", а після цього знялася у стрічках "Танки", "Третій зайвий", "Собаче життя" тощо. Окрім "Сватів", вона ще знялася у серіалах "Кухня" та "Вороніни".
Позиція Людмили Артем’євої щодо війни в Україні, яку розв’язала Росія, зрозуміла. Нещодавно в інстаграмі вона писала, що в житті обов'язково мають бути паузи. "Такі паузи, коли з вами нічого не відбувається, коли ви просто сидите і дивитеся на Мир, а Мир дивиться на вас".
Згодом висловилася, що не може бути "проти війни": "Я ніколи не приєднаюся до руху проти війни. Покличте мене, коли з'явиться рух за мир. Давайте не влаштовуватимемо інформаційну війну між народами з різних країн, найкраще — об'єднатися у цій тяжкій ситуації для кожного з нас".