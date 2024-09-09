Заробляють криваві рублі: 5 російських акторів, які родом з України, але живуть в країні ворога

Раніше шлях російської сцени здавався логічним та вигідним для багатьох талановитих українців, які прагнули здобути славу та визнання. Однак війна оголила справжнє обличчя агресора, і для багатьох українських митців стало зрозумілим, що асоціація з країною ворога – це сором.

Тому деякі українські актори виїхали з країни окупанта і підтримують Україну у складні часи. Щоправда, є "зірки", які забули про своє коріння, ігноруючи трагедію, яка відбувається в їхній рідній країні.

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5 російських акторів, які родом з України, але живуть в країні ворога

Станіслав Бондаренко

Станіслав Бондаренко народився в місті Дніпрорудне, що знаходиться у Запорізькій області. Його дитинство минуло на українській землі, проте, коли йому було 11 років, родина вирішила переїхати до Москви.

Попри своє українське походження, Станіслав Бондаренко обрав підтримувати Росію навіть після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році. В той час, коли його рідна країна опинилася в епіцентрі жорстокої агресії, актор не лише залишився жити та працювати в Росії, а й відкрито підтримує політику путінського режиму.



Станіслав Бондаренко / Фото з мережі

Віталій Гогунський

Актор, відомий за своєю роллю Едуарда Кузьміна в популярному російському серіалі "Універ", народився у місті Кременчук, що на Полтавщині. Вищу освіту здобув в Одеському національному політехнічному університеті.

Гогунський свого часу намагався виступати за мир, зокрема, разом із Марією Кожевніковою виконував пісню "Ми не хочемо війни! Ми оголошуємо мир!", що закликала до єдності й злагоди. Проте, всупереч цим заявам, його подальші дії засвідчили інше. Актора помітили на концертах, організованих на підтримку російських окупантів.

Також нещодавно Гогунський отримав офіційну підозру від СБУ за кількома пунктами, пов'язаними з його діяльністю, що підтримує російську агресію Тому в'їзд в Україну для нього тепер закрито назавжди.

Нонна Гришаєва

Нонна Гришаєва – уродженка Одеси. Попри своє українське коріння, після початку повномасштабної війни Росії проти України вона обрала мовчазну позицію, уникаючи публічних заяв на підтримку чи засудження жорстоких дій Росії. Такий нейтралітет викликав багато запитань та обурення серед її шанувальників, які сподівалися на її підтримку у важкі для країни часи.

Однак, навіть зберігаючи мовчання, Нонна іноді просуває пропагандистські наративи, що транслюються через російські ЗМІ.



Нонна Гришаєва / Фото з мережі

Гришаєва публічно висловилася, що їй важко розібратися в ситуації, і порівняла себе з маленькою дівчинкою, яку в суді просять обрати, з ким жити: з мамою чи татом. Ця аналогія викликала хвилю критики, оскільки вона спробувала представити війну як особисту драму, уникнувши чіткого засудження війни. Багато хто сприйняв її слова як намагання виправдати свою пасивну позицію в момент, коли її голос міг би мати вагоме значення для її рідної країни.

Також у списку акторів, які родом з України, але сьогодні заробляють криваві рублі є Дмитро Шевченко та Юрій Батурін. У час, коли моральні цінності стали основою для визначення, хто є патріотом, а хто – зрадником, ці "митці" обрали шлях, який сприймається як зневага до рідної країни та державна зрада