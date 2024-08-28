До початку повномасштабної війни в Україні існувала серйозна проблема з працевлаштуванням українських акторів. Це було пов'язано з тим, що російські "зірки" фактично заполонили наш кінематограф та телебачення. Продукція, створювана на замовлення українських каналів і кіностудій, часто залучала до зйомок акторів із Росії, надаючи їм перевагу над нашими талантами.

Кінотворці обирали російських акторів через їхню популярність на пострадянському просторі, вважаючи, що це підвищить рейтинг фільмів і серіалів. Водночас українським акторам, навіть висококваліфікованим, було важко знайти роботу у власній країні, адже їх часто відсували на другий план.

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Російські актори, які роками знімались в Україні

Станіслав Бондаренко

Цього актора, який родом з України, сьогодні важко назвати українцем, радше запроданцем.

Попри те, що він народився в одному з міст Запорізької області, Бондаренко тепер підтримує Росію та путінський режим.

Моя батьківщина – Росія. Це велика і сильна країна і мені дуже смішно, коли Україна намагається перемогти,

– заявив Бондаренко, який сьогодні мешкає в Москві.

До великої війни зрадник часто знімався в українських серіалах. Сьогодні ж він підтримує агресію Росії. На щастя, дорога в Україну для нього закрита назавжди.



Станіслав Бондаренко / Фото з мережі

Максим Радугін

Цей актор також вирішив мовчати про війну, хоча українське кіновиробництво дало йому безліч можливостей для кар’єрного зростання. Він зіграв значні ролі, зокрема у мегапопулярному серіалі "Кріпосна".

Однак Максим Радугін виявився суцільним розчаруванням: він мовчить про російську агресію, продовжує жити в Росії, ведучи безтурботне життя, і тим самим підтримує війну.



Максим Радугін / Фото з мережі

Олеся Железняк

Путіністка Олеся Железняк, відома своїми проросійськими поглядами, жаліється на своїх родичів з України, з якими вона припинила спілкування. За її словами, причина конфлікту полягає в тому, що "вони говорять все навпаки". Виходячи з контексту, можна припустити, що її рідні намагалися донести до неї очевидну правду: Росія є агресором, який вдерся на територію України, обстрілює мирні міста та села, вбиває невинних цивільних людей.



Олеся Железняк / Фото з Вікіпедії

Железняк, яка продовжує підтримувати війну, вочевидь, не бажає приймати ці факти та живе в полоні пропаганди, де українців зображають ворогами, а війну – "справедливою операцією". Її рідні, ймовірно, намагалися переконати її у протилежному, розповідаючи про жахи, які Росія приносить українському народові: руйнування домівок, загибель мирних людей, страх і страждання, що стали повсякденними реаліями в Україні.

Проте акторка, схильна до сліпої віри в кремлівську пропаганду, відкинула всі спроби рідних відкрити їй очі на жорстокі реалії війни.