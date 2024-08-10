Принизливі жарти і пропаганда: у яких російських серіалах висміювали українців

Російська пропаганда просувала свої меседжі задовго до початку російсько-української війни. Вона вкладала їх навіть у кінопроєкти, де завуальовано чи навіть прямо висміювала українців.

Коли подібні серіали транслювалися на українському телебаченні роками, у більшості це не викликало особливих запитань, адже подібні жарти й насмішки здавалися дрібницями. Та насправді всі ці стрічки поєднує одне – насиченість російською пропагандою, яка зображала українців неосвіченими, вульгарними й провінційними, пише Кіно 24.

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"Моя прекрасна няня"

Головна героїня у цьому серіалі – няня Віка, яку зіграла нині покійна Анастасія Заворотнюк. За сюжетом, Віка родом з Маріуполя. Місто згадують як "кримінальне" та "бідне", а родичів няні Віки з різних міст України – примітивними і наївними.

Наприклад, одного разу Віка звертається до своєї подружки з Маріуполя, яка переїхала у Москву і працює медсестрою. Вона робить все неправильно, бо нічого не розуміє у медицині. Успішною і поважною жінкою в одному з епізодів зобразили ту, яка поїхала з Маріуполя та вийшла заміж.

"Папіни дочки"

У серіалі, що роками транслювали в Україні у прайм-тайм, секретарка головного героя Васнєцова – Тамара. Жінка родом з Харкова, вона невихована, лінива і любить хильнути. Тамара не приховує, що мріє про російське громадянство, бо працює у Росії нелегально.

В одному з епізодів Тамара й Сергій оформлюють фіктивний шлюб, а на весілля приїздять родичі жінки з її рідного міста. Їх показують як грубих та галасливих провінціалів, які "діють на нерви" тим самим донькам упродовж епізоду.

"Щасливі разом"

В одній з серій цього ситкому головний герой Гена йде з друзями до стриптиз-бару. Там вони святкують "день руско-украінской дружби" і чекають начебто на виступ Тимошенко.

Це не єдиний жарт про Україну: в одному з епізодів син головного героя Рома підвозить начебто українку, яка надає йому сексуальні послуги. У процесі хлопець жартує про російський газ.

, також у серіалах "Вороніни" і "Ранетки" об'єктом зла зображали "бандерівців". Це слово використовували як ярлик, щоб позначати поганих людей.

Це не єдині телесеріали, де згадували Україну, її громадян і державну мову у негативному контексті. Росія використовувала і використовує будь-які продукти для приниження України. Саме тому важливо категорично відмовитися від ворожого контенту.