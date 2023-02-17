Російський актор приміряв образ Лесі Українки й висміяв Путіна: "Краще б ти кінчав з собою"

Російський актор Артур Смольянінов, який підтримав Україну після 24 лютого, взяв участь у проєкті "Громадянин поет". Актор прочитав саркастичний вірш про кремлівського диктатора Владіміра Путіна, а при цьому одягнувся у національний український одяг з вишиванкою та намистом.

Промовисті рядки належать поету, який засуджує російську владу, Дмитру Бикову. Вірш отримав назву "С кем кончает В. В. Путин".

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Артур Смольянінов принизив Путіна в образі Лесі Українки

У новому сезоні спільного проєкту Дмитра Бикова та Артура Смольянінова, росіяни намагаються дати відповідь на питання: "З ким "кінчає" Владімір Путін?". У відео, що з’явилося на ютубі 13 лютого 2023 року, Смольянінов виступив в образі Лесі Українки – одягнув вишиванку, намисто, вінок, а в перуку вплів синю стрічку. Його образ доповнив букет синьо-жовтих квітів.

Ліворуч від Смольянінова стоїть манекен жінки з автоматом, а праворуч — портрет Українки на синьо-жовтому полотні.



Артур Смольянінов принизив Путіна в образі Лесі Українки / Скриншот з відео

Останні рядки вірша:

С каждым днем яснее:

Украина – не Россия,

Ты не кончишь с нею,

В заболоченной равнине

Вскормлен кислым тестом,

Ты увязнешь в Украине

Этим самым местом.

Так и будешь в вечном клинче

Мучить все живое,

Заходясь в победном кличе,

То есть жалком вое.

И, прислушиваясь к вою,

Скажет мир устало:

Краще б ти кiнчав з собою

Всiм би краще стало.

Нагадаємо, російський актор Артур Смольянінов, відомий за серіалом "Самара" та фільмом "9 рота", виїхав з Росії. Водночас суд Москви оштрафував його на майже 10 тисяч гривень за "дискредитацію" російської армії. Смольянінов відповів, що йому абсолютно байдужі будь-які рішення країни-агресорки. Проте, актор сказав, що для нього "не існує законів цієї держави (...). Вони не мають ні моральної, ні юридичної сили".