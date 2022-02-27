Російський актор Данило Козловський висловив підтримку Україні та закликав Путіна до миру

У своєму інстаграмі російський актор Данило Козловський написав, що йому соромно за свою байдужість мовчання. Він висловив підтримку українцям та наголосив, що проти війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Також актор звернувся особисто до Владіміра Путіна та попросив його припинити війну в Україні.

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Далі повний текст публікації актора:

Усе, що відбувається зараз – катастрофа. У всіх сенсах. Людська, гуманітарна, політична, економічна. Яка завгодно. Я люблю свою країну. І завжди вважав, що істинний патріотизм, це рішучість говорити правду, яка полягає у тому, що ти по-справжньому відчуваєш. На моє величезне особисте розчарування, далеко не завжди я проявляв цю рису. Але зараз той момент, коли треба говорити. Та точка неповернення, яку ми проходимо, буквально на танках. І пишу я цей текст не заради хайпу чи Боже борони, бажання ще більше розпалити пожежу агресії, а тому, що по-справжньому болить. Зараз ставлять питання, яке вже стало легендарним, "де ти був усі ці вісім років"? Хочеться одразу запитати, "а де власне були ви", але питанням на питання відповідати непристойно, тому відповім інакше. Не знаю. Не бачив, не розумів чи не хотів бачити та розуміти. Був байдужий, цікавився виключно своїм життям, коли треба було усіма способами закликати до розуміння й миру. Наївно гадав, що все це закінчиться і там вже нагорі точно домовляться, адже розумні люди сидять. Не допустять війни. Допустили. Страшно. Боляче. Нестерпно сумно. І соромно. І навіть за себе. За своє мовчання та байдужість усі ці роки. Але хіба можна насильством принести мир? Насильство породжує насильство.

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