Українські серіали, про які думали, що вони російські

До початку повномасштабного вторгнення в Україні знімали багато російськомовних серіалів. Серед них "Любов з ароматом кави", "Рись", "Заповіт принцеси", та інші.

Ба більше, у цих стрічках дуже часто головні ролі діставалися акторам, яких спеціально запрошували з Росії. Серіали знімали російською, оскільки потім їх продавали на ринок країни-агресорки, показували по телебаченню й там.

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Після 24 лютого 2022 року українські телеканали відмовилися від співпраці з росіянами, а серіали, які досі є у відкритому доступі російською, залишилися частиною архіву. Зазначимо, що українські актори зараз активно популяризують нашу мову та культуру, на власному прикладі показують, що потрібно відмовитися від всього, що пов'язує нас із ворогом. Ба більше, деякі з них взяли в руки зброю та відправилися на фронт.

У добірці 24 Каналу ви знайдете 5 популярних серіалів, які знімали в Україні, але не лише з вітчизняними акторами, але й з росіянами.

Українські серіали, про які всі думали, що вони російські

"Заповіт принцеси"

У центрі сюжету історія родини вигаданого королівства Сент-Люм'єр, представники якого розшукують скарб, що залишила їхня родичка, яка померла багато років тому. Зйомки відбувалися на території Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а також у Києві та Київській області.

Головні ролі зіграли росіяни – Юлія Маргуліс та Олександр Соколовський. Вони обоє неодноразово приїжджали заробляти в Україну, але ніяк не реагують на те, що Росія зараз обстрілює мирне українське населення.

Серед українських акторів можна побачити популярного Влада Нікітюка, Ольгу Анатасову, Олексія Вертинського, Євгенію Гладій та багатьох інших, які зараз активно допомагають українській армії наближати перемогу.



Кадр з серіалу "Заповіт принцеси"

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"Рись"

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За сюжетом, дві подруги – красива Аня, яку зіграла популярна українська акторка Анастасія Цимбалару, та сором'язлива Марина з прізвиськом Рись, роль якої дісталася російській актрисі Анастасії Івановій, поїхали в літній табір. Там вони познайомилися з Сашею, якого зіграв Влад Нікітюк. Дівчата закохуються в Олександра й навіть не здогадуються, як це змінить їхні життя.



Кадр з серіалу "Рись"

"Любов з ароматом кави"

Хоча це серіал виробництва телеканалу СТБ, але головні ролі тут вкотре зіграли росіяни – Тимофій Каратаєв та Дана Абизова. Цих акторів можна побачити в багатьох українських стрічках, до повномасштабної війни вони активно заробляли гроші в Україні, а тепер мовчать про війну.

Головна героїня Аля працює баристою, сама виховує сина і мріє знайти справжнє кохання, адже це єдине, чого їй бракує. Чоловіки бояться брати на себе відповідальність та не поспішають розпочинати серйозні стосунки з мамою-одиначкою. Так сталося й з Гошею, з яким, як думала Аля, їй нарешті вдасться побудувати стосунки. Хлопець захотів розійтись, але вирішив попросити про розмову з Алею свого друга Костю. Та яким було продовження цієї історії для них трьох?



Кадр з серіалу "Любов з ароматом кави"

"Клятва лікаря"

Головна героїня Тамара, яку зіграла популярна українська акторка Ксенія Мішина, працює лікарем швидкої допомоги. Вона завжди ставить на перше місце інтереси своїх пацієнтів. У неї розладжується особисте життя, виникає конфлікт з новим керівництвом, Тамара потрапляє під тиск криміналітету міста. Ксенія Мішина акторською грою показала, наскільки сильною може бути жінка у різних життєвих ситуаціях.

Хоча й знімала серіал українська команда, однак у кадрі з Ксенією Мішиною бачимо чимало російських акторів, які замовчують війну.



Кадр з серіалу "Клятва лікаря"

"Поговори з нею"

Одна з головних ролей дісталася зірці "Спіймати Кайдаша" – Григорію Бакланову, однак його партнеркою в кадрі стала Анастасія Іванова. Раніше вона долучалася до багатьох серіалів виробництва телеканалу "Україна".

За сюжетом, Катя та Саша товаришували з дитинства, але так сталося, що закохалися в одного чоловіка – Артема. Хлопець відчував взаємну симпатію до Каті, вони зіграли весілля й цей день мав стати найщасливішим для обох. Однак саме той день перевернув їхні життя з ніг на голову. Дядько Артема затіяв жорстоку гру, яка ледь не забрала життя в Каті та принесла лише біль та нещастя Саші. Чи залишаться дівчата подругами й з ким врешті-решт буде Артем?



Кадр з серіалу "Поговори з нею"