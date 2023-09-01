7 интересных сериалов о школе, которые можно посмотреть на Netflix

Школьные годы – невероятное время для обучения, дружбы, первой любви, переживаний и других незабываемых моментов, которые мы будем помнить на протяжении всей жизни. В мире сериалов этот период описывают по-особому, а мы можем наблюдать за героями, которые учатся познавать себя и преодолевать первые трудности.

24 канал подготовил подборку интересных проектов, точно понравившихся школьникам и тем, кто хочет вспомнить школьные годы. Хороший просмотр и с новым учебным годом!

К слову 10 самых ожидаемых сериалов осени 2023 года, которые нельзя пропустить

7 сериалов о школе

"Когда замирает сердце"

ЛГБТК+ драма о подростковой дружбе и любви на основе графического романа Элис Осман. В этом сериале о процессе взросления подростки по имени Чарли и Ник открывают для себя всю гамму школьных впечатлений, первые чувства любви и понимают, что их связывает не только необычная дружба, но и нечто большее.

"Когда замирает сердце": смотрите трейлер

"Сексуальное образование"

Благодаря своей матери, являющейся секс-терапевтом, Отис, парень со скромными амбициями, знает ответы на все вопросы, связанные с половой жизнью. Поэтому, когда бунтарка Мэйв делает ему предложение открыть собственную клинику секс-терапии, он совсем не колеблется.

"Сексуальное образование": смотрите трейлер

"Венздей"

С ироническим чувством юмора и несколько апатичной душой Венздей Аддамс расследует дела об убийствах и устанавливает новые связи с друзьями и врагами в академии "Невермор".

"Венздей": смотрите трейлер

"Ненасытная"

Молодая девушка использует конкурс красоты, чтобы отомстить тем, кто ей причинил вред. На этом пути ей оказывает помощь нечестный тренер, сознавающий впоследствии, что оказался в настоящей беде.

"Ненасытная": смотрите трейлер

"Ложь среди нас"

Наказание в школе объединяет разноплановую группу старшеклассников, а загадочная смерть и скрытые тайны вынуждают остаться вместе, пока продолжается расследование таинственного убийства.

"Ложь среди нас": смотрите трейлер

"13 причин почему"

После трагического самоубийства своей подруги старшеклассник Клей Дженсен становится центром вокруг ужасных и загадочных событий.

"13 причин почему": смотрите трейлер

"Элита"

Когда трое подростков из менее обеспеченных семей начинают учиться в элитной частной школе в Испании, напряженный спор между ними и более богатыми учениками приводит к трагическому случаю – убийству.

"Элита": смотрите трейлер