Украинское кино – искреннее и настоящее. Фильмы, проникнутые народным духом, никого не оставят равнодушным. Какие фильмы стоит посмотреть во время войны – читайте на Кино 24.

Министерство культуры и информационной политики Украины посоветовало 10 фильмов, которые должен посмотреть каждый украинец, передает 24 канал. Среди них – недавние премьеры "Стоп-Земля" Екатерины Горностай и "Клондайк" Марины Эр Горбач.

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10 фильмов, которые должен посмотреть каждый украинец в 2022 году

Сохраняем веру в победу ВСУ, смотрим современное украинское кино и поддерживаем Украину!

– написало МКИП в телеграме.

"Щедрик", 2021 год

Военная драма "Щедрик" является вторым полнометражным игровым фильмом Олеси Моргунец-Исаенко. Как известно, ранее режиссер представила две документальные ленты:

"Рубеж. Грубешевская операция" – о совместной борьбе украинских и польских повстанцев против советских оккупантов в 1946 году;

"Депортация 44 – 46" – о депортации более 480 тысяч украинцев с территории современной юго-восточной Польши в 1944 – 1946 годах.

Сюжет картины

Лента рассказывает историю, когда на грани столкновения империй, в тупике оккупации и ловушке Второй мировой войны оказались дети, которых карательные режимы СССР и Третьего Рейха лишили родителей. Отверженных детей принимает преподавательница пения София. Кроме них, София имеет свою очаровательную дочь, которая очень любит мелодию "Щедрик" и верит, что именно эта композиция может примирить мир.

К чему привела украинская гармония с наивностью ребенка и стойкостью матери, узнаете после просмотра фильма "Щедрик".



Постер к фильму "Щедрик" / Фото Кинориума

"Стоп-Земля", 2022 год

Чувственная автобиографическая драма "Стоп-Земля" – полнометражный игровой дебют Екатерины Горностай. По словам режиссера, ее фильм – это сплав ее поколения и актуальная жизнь современного подростка.

По сюжету 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе. Она чувствует себя несколько отстранена от сверстников, но отнюдь не одинока благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Каждый из них по-своему переживает школьную обыденность: экзамены, первую любовь, отношения со сверстниками.

"Стоп-Земля": смотрите трейлер

"Клондайк", 2022 год

Драматическая лента "Клондайк" – украинский игровой фильм режиссера Марины Эр Горбач.

В фильме идет речь о событиях войны на Востоке Украины и сбитый террористами рейс MH17. Местная семья оказывается в эпицентре событий авиакатастрофы, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

Главные герои – Ирка и Толик ожидают рождения первенца, когда война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. В картине вы увидите, как будущая мама отказывается покидать дом даже после того, как вооруженные группировки захватывают ее деревню.

"Клондайк": смотрите тизер

"Наши Котики", 2020 год

Фильм "Наши котики" – это новый жанр для украинского кинематографа – неполиткорректная патриотическая комедия. Кино об украинских добровольцах, ушедших защищать нашу страну от российских оккупантов. События фильма разворачиваются на фронте в 2014 году. Среди продюсеров – бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

Успех неполиткорректной комедии вдохновил создателей на продолжение – в 2021 году представили первый тизер фильма "Наши котики 2" или "Тайна женского монастыря".

"Наши Котики": смотрите трейлер

"Поводырь", 2014 год

Лента "Поводырь" в истории украинского кинематографа уникальна. Ведь впервые в Украине к участию в съемках фильма пригласили более сотни незрячих кобзарей. Кроме них, в картине можно услышать и увидеть игру настоящих лирников и кобзарей из Львова, Сумщины и Луцка.

В центре истории – 1930-е годы, Украина во время сталинского режима, убийство украинского кобзарства, свидетелем которого стал американский мальчик Питер. Все эти страшные события происходят на фоне Голодомора. По словам режиссера, он не рассказывал о Голодоморе как таковом. Олесь Санин искал светлую историю о людях, которые с честью, достоинством и верой смогли пережить те времена.

"Поводырь": смотрите трейлер

"Эгрегор", 2022 год

Режиссером мистического триллера "Эгрегор" стал Станислав Капралов, а продюсером – Сергей Лавренюк. Интересно, что съемки фильма проходили в несколько этапов в разных уголках мира – во Львове, Киеве, Варшаве и Нью-Йорке. В одной из сцен фильма снимается мэр Львова Андрей Садовый.

По сюжету фильма во Львове собрались секретарь Ватикана и глава Православной церкви для подписания экуменического протокола об объединении церквей. Мэр Львова Андрей Садовый принимал глав церкви на балконе Ратуши,

– отметила PR-менеджер компании Solar Media Entertainment Овсянко.

Фильм должен был выйти на экраны в марте 2022 года, но сейчас мы не можем сказать, когда "Эгрегор" можно будет посмотреть в кино. Сперва дождемся нашей с вами победы!

"Эгрегор": смотрите трейлер

"Круты 1918", 2018 год

Исторический экшн "Круты 1918" снял режиссер Алексей Шапарев.

Он рассказывает о реальном бое под селом Круты в Нежинском районе Черниговской области, которое произошло в конце января 1918 года. В течение 5 часов в неравном бою соперничали киевские курсанты, казаки "Свободного казачества" и большевики Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева.

"Круты 1918": смотрите трейлер

"Черкассы", 2019 год

Сценарий фильма снят по мотивам реальных событий марта 2014 года, в частности, аннексии Крыма Россией. Картина рассказывает об украинском тральщике, который единственным из девяти военных кораблей отказался сдаваться и спускать государственный флаг, и три недели сопротивлялся российским военным.

Недавно украинская телеведущая Катя Осадчая вспомнила фильм "Черкассы". Она сравнила его сюжет с событиями в Украине во время войны.

Заметим, что в фильме капитан тральщика Федаш говорит морякам важную фразу: "Черкассы будут сопротивляться". Сегодня и Украина сопротивляется российскому оккупанту.

"Черкассы": смотрите трейлер

"Мои мысли тихие", 2019 год

Комедию "Мои мысли тихие" снял украинский режиссер Антонио Лукич.

Фильм рассказывает о звукорежиссере Вадиме, который мечтает эмигрировать в Канаду. Судьба таки улыбается мечтателю и дает ему такой шанс, если он воплотит заказной проект. Вадиму нужно записать пение редкой утки, живущей в Карпатах, поэтому она отправляется на поиски животного.

Мама парня, узнав о проекте, решает использовать возможность и больше пообщаться с сыном. Она отправляется с Вадимом в экспедицию, которая обернется порцией курьезов и душевными беседами.

"Мои мысли тихие": смотрите трейлер

"Бесславные крепостные", 2020 год

В украинском приключенческом боевике Романа Перфильева "Бесславные крепостные" Тараса Шевченко впервые обрисовали самураем.

По сюжету, всего через несколько дней легендарный писатель должен научиться боевому искусству, чтобы противостоять обидчикам. А их у главного героя немало, ведь его любимую девушку нужно спасать от японского язычника.

За 2 дня Кобзарь быстро учится стрелять "по-македонски", фехтовать шпагами, быстро бегать и главное – не пялиться на красивых гейш. Все поединки изображены с иронией, поэтому зрители не смогут смотреть фильм без улыбки, которой так не хватает сегодня.

"Бесславные крепостные": смотрите трейлер