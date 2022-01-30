"Стоп-Земля": сюжет и интересные факты
По сюжету 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе. Она чувствует себя несколько отстраненной от сверстников, но отнюдь не одинокой благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Каждый из них по-своему переживает школьную обыденность: экзамены, первую любовь, отношения со сверстниками.
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По словам Екатерины Горностай, ее фильм – это сплав ее поколения и актуальной жизни современного подростка. Производство фильма началось еще в 2016 году. Сценарий в большей степени был основан на школьной жизни образца 2000-х, но затем был адаптирован к современности.
В ленте играют непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер работала в актерской лаборатории осенью 2019 над импровизацией, голосом, двигательными практиками.
Интересно, что название драмы "Стоп-Земля" – игра детства Екатерины Горностай. "Один человек водит с закрытыми глазами, другие люди – вокруг него на площадке где-то сверху от земли, и цель игры такова: тому, кто водит, поймать и угадать имя. Другой вариант – услышать, как кто-то перебегает с одной верхотуры на другую. Она кричит: "Стоп-Земля" и открывает глаза, игра приостанавливается и таким образом водит тот человек, который в тот момент был на земле. Такие правила игры", – прокомментировала режиссер.
Момент игры в картине "Стоп-Земля" / Фото пресс-службы фильма
За первую неделю "Стоп-Землю" посмотрели 12 535 зрителей и зрительниц, а сборы составили 1 534 867 грн.
Благодарим вас за любовь, которую вы дарите. И напоминаем, что вторая неделя проката в самом разгаре,
– прокомментировала команда фильма.
Отзывы зрителей на фильм "Стоп-Земля"
Зрители в восторге от искренних эмоций и разделяют настоящие чувства героев. Кроме этого, для многих эта картина ностальгическая, ведь напомнила о первой школьной любви, подростковой неловкости и юношеском неудобстве. И, что интересно, посмотрели картину не только юноши и девушки, но и их родители.
Современный мир тинейджеров настолько другой! Посмотрел сын подросток и мы с мужем! Полезно для всех родителей и детей 16+.
Почитатели качественного кино считают, что это фильм, которого не хватало этому миру и украинскому кинематографу в частности. Ведь он "о важности каждого человека как такового. Со всеми его тараканами или внутренними барьерами".
На мой взгляд, "Стоп-Земле" удалось почти невозможное – это кино общее и актуальное для, как минимум, 3 поколений украинцев – gen z, миллениалов и gen x. Такое объединение дорогого стоит, до сих пор украинский кинематограф создавал единицы подобных фильмов.
Люди откровенно пишут комментарии из Киева, Львова, Житомира, Днепра, Запорожья и других городов. В отзывах отмечают хороший язык героев и их харизму.
Неужели я увидела фильм, где киевские подростки говорят естественным, похожим на правду, украинским?
"Это фильм о юности и тонком леде, о хрупкости, о колючих и одновременно очень уязвимых современных подростках", – написала зрительница.
Кадр из фильма "Стоп-Земля" / Фото пресс-службы фильма
Пользователи соцсетей отличают чувственность и драматичность фильма. Увлекаются тем, как режиссер и ее команда проработали материал с исполнителями и погрузились в подростковый мир, профессионально показанный на экранах. Помимо этого пишут, что фильм получился актуальным, сильным и атмосферным.
"Стоп-земля" цепляет до мурашек. Мир подростковых переживаний – передан так чувственно, так тепло и нежно. Глубоко, с пониманием, уважением.
Звуковому оформлению – особое отличие, ведь использовав яркую и оригинальную украинскую музыку, смогли "осторожно и точно усилить эмоционально-смысловую нагрузку сцен". Ленту даже называют медитативной в каком-то смысле. Да и украинская музыка во время школьных дискотек звучит особенно. Зрители вспомнили свои танцы после уроков – украинского, к сожалению, там не было.
Люди! Идите немедленно в кинотеатр, немедленно! Не упустите возможности насладиться качественным фильмом!
– зрители призывают пойти на фильм "Стоп Земля".
Кроме украинских кинотеатров фильм можно посмотреть на стримингах в США. Больше информации здесь.
"Стоп-Земля" 2022: смотрите трейлер