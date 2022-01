В фильме "Лучшие Выходные" нам покажут щемящую историю, как юная девушка из Одессы ищет своего отца-рокера, которого, представьте, не видела 10 лет. За это время она лишь идеализировала себе образ папы и представляла разные истории. Вот ее отца и сыграл Георгий Хостикоев.

По сюжету, парень из Германии приезжает в Украину и устраивается волонтером на Atlas Weekend. Пока парень пытается влюбить в себя девушку, теряет зарубежного хедлайнера фестиваля. В то же время ребята из Кривого Рога организовывают мальчишник, но без ссор, драк не обойтись. Спорят, как дети, дерутся, как взрослые!

На этом путешествие не останавливается! Самые ярые поклонники украинских комедий увидят историю о том, как карьеристка из Львова приезжает на самое важное в ее жизни собеседование, но младший брат срывает ей абсолютно все планы. Наверное, у каждого была знакомая ситуация – когда чего-то очень сильно хочешь, а потом раз и возвращаешься к тем ситуациям, которые подбрасывает сама жизнь.

"Лучшие Выходные" 2022: смотрите трейлер

В интервью 24 каналу Георгий Хостикоев рассказал, что ему понравился сюжет ленты. "Очень удачно прописаны характеры, живые диалоги", – прокомментировал он. А вот, как удалось транслировать театральный опыт актера в новый проект и почему музыка имеет важное значение в этой картине – читайте в материале.

Интервью с Георгием Хостикоевым о фильме "Лучшие Выходные"

Привет, Георгий. За вашими плечами участие в более чем 30 фильмах и более чем 15 театральных представлениях. Это довольно солидный опыт! Какие у вас были ощущения, когда вы прочитали сценарий фильма "Лучшие Выходные" впервые?

Я люблю комедии! Кстати, снять хорошую комедию значительно сложнее чем, к примеру, драму. Мне понравились перипетии сюжета, то, как сценарист привлекает локации Киева. Очень удачно прописаны характеры, живые диалоги. Всегда приятно, когда есть что играть.

Известно, что вы участвовали в театральных спектаклях по мотивам произведений Дюма, Мериме, Шекспира, Стейнбека. Как удается транслировать ваш опыт в новый проект?

Как раз из театра мы и переносим этот опыт в кино, работая с большой литературой. Благодаря этому взаимодействию актеры развивают свои таланты, оттачивают свой актерский инструментарий. Весь этот опыт переносится в кино. И хотя по техническим приемам и средствами выразительности кино и театр являются совершенно разными видами искусства, психология и внутренняя работа остается той же самой.

Люди не меняются. И при Шекспире они совершали те же ошибки и имели такие же недостатки, какие имеют сейчас. Меняются лишь декорации. У гениев получается зафиксировать дух времени и выписать характеры своих произведений максимально вероятными. Поэтому, работая с классикой, учишься понимать людей и их поступки. Это действительно помогает почувствовать глубинные мотивы персонажа. Ведь кино, в отличие от романа, ограничено по времени. Поэтому у тебя есть относительно небольшое количество сцен, за которые должен раскрыть своего героя. Зритель должен увидеть и почувствовать то, что скрывается за словами героя. Когда это удается – актер и зритель получают настоящий кайф.

Как вам играть роль папы-рокера? Расскажите о своем персонаже.

Мой персонаж – классический нарцисс. Человек творческий, для которого семейные ценности находятся вне зоны его внимания. Поэтому он покинул семью и не занимался воспитанием своей дочери.

И, когда она неожиданно появляется перед ним, ему сложно выйти на контакт, открыть свое сердце для нее. Однако это то, что на поверхности. Каждый человек, какую бы маску не надевала, проживает свою драму. Вот и он на поверхность транслирует: "Меня это все не волнует, жизнь меня никогда не била", а в глубине души все прекрасно о себе знает. Просто он сознательно выбрал для себя игру: "Мы – селебрити, у нас все ок".



Георгий Хостикоев в "Лучших Выходных" / Фото пресс-службы фильма

Да, даже в комедии должна быть определенная драматичность, человеческая чувствительность…

По крайней мере я так чувствую и мне нравится, что режиссер (Влад Климчук — кино 24) разделяет мой подход и одинаково ищет лирические нюансы. Это делает комедию только богаче.

К тому же это не буффонада, требующая гэгов, трюков и таким образом провоцирующая зрителя на реакцию. Это реалистичные персонажи со своими недостатками, талантами, мечтами, которые осуществлялись или нет. И все это надо попробовать сыграть.

У меня в этом проекте немного сцен, но они важны для этого кино. И вот попробовать в них раскрыть персонажа так, чтобы зрители увидели живого человека, который имеет бэкграунд своей жизни – это ответственная задача для меня.

Эта работа чрезвычайно интересна. К тому же я с радостью участвую в проектах, где есть возможность реализовать свою любовь к музыке.

Как в рок-мюзикле Got to Be Free ("Должен быть свободным" Виталия Малахова в Театре на Подоле). А началось эта музыкальное путешествие еще с "Сорочинской ярмарки"(музыкальный фильм 2004 года по мотивам повести Николая Гоголя, в котором Георгий исполнял главную роль Грицко – Кино 24).

Ваш герой меняется на протяжении своего фильма? Вы говорите о самоанализе... Станут ли лучше отношения с дочерью?

Встреча с дочкой действительно меняет его. Отныне ему уже будет сложно игнорировать реальность. Дочь для него одновременно и надежда на спасение и живое напоминание о потерянном времени. Времени, когда он мог быть с ней рядом и стать действительно близким человеком, другом. Дальнейшие отношения отца и дочери за пределами событий фильма, но я в них верю.

Ей придется найти силы простить, а ему открыться перед ней. Прийти к ней настоящим, без маски рок-звезды, которую он приклеил, чтобы защититься от мира.



Кадр из "Лучших Выходных" / Фото пресс-службы фильма

Поговорим о музыке. Что представляет собой группа "Белый дым"?

"Белый дым"… (Смеется) Это такой немножко старенький украинский рок... Без современных битов. Исполнители отстали от молодежи все-таки, потому что они не успели переосмыслить свое творчество, выйти на новый уровень.

Вам нравятся исполнители украинского рока 1980-1990-х годов?

Если говорить о моих предпочтениях говорить, то я вырос на The Beatles, The Doors... все это англоязычная музыка 1960-1970-х годов прежде всего.

Шестидесятых?

Шестидесятые, начало семидесятых – это для меня просто золотой век эстрады, рока... британского рока! Я же говорю: The Beatles, The Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd... Все это американская и британская музыка. Creedence шикарные! Весь этот период…

Поэтому 1980-е, на нашем континенте, для меня не очень близки... И, собственно, этот жанр, в котором работает "Белый дым", воображаемая группа... Лично я никогда не слушал такую музыку.

Но есть что-то из 1960-х – кожаные штаны!

Ну это же закос под Джима Моррисона! (Смеется)

Все-таки это было интересно – работать над ролью рок-звезды?

Конечно! Все равно, рок – это то, что мне близко, просто мы можем делить на украинский и британский рок. То, что, например, делали The Beatles, считается поп-музыкой, но на самом деле в них очень много от рока, и особенно поздние их альбомы, где они работали в сублимации разных жанров. The Doors – это сочетание рока и блюза, а Creedence – это и кантри, и рок... Короче говоря, рок со мной на протяжении жизни (Смеется). Поэтому мне было прикольно надеть эти вещи рокерские, эти черепа, фенички... это классно!



Георгий Хостикоев в "Лучших Выходных" / Фото пресс-службы фильма

Вам больше нравятся ранние альбомы the Beatles или поздние?

Мне нравятся все-таки более психоделические их альбомы. Обожаю альбом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Первые мне нравятся своими наивностью и чистотой – такие простые гитарки, барабанчик, еще такие наивные ребята... (напевает Love Me Do — The Beatles). Это круто! В этом есть такая наивность, но их тоже иногда хочется послушать и отвлечься от сложностей нашей жизни. Такой эмоциональный релакс.

А уже поздние альбомы The Beatles мне нравятся именно с музыкальной точки зрения. Там они искали новое звучание, они за короткий промежуток времени выросли просто невероятно. Первые их альбомы и последние существенно отличаются.

Вы слушаете музыку, когда работаете на съемочной площадке?

Ну ... Бывает.

Потому что некоторые актеры говорят, что им музыка очень необходима, даже перед сценой, а другие категорически против любых композиций во время работы.

Музыка перед сценой мне не нужна. Музыку я и так постоянно слушаю.

Причем разную по жанру: и современную люблю, например, Imagine dragons, Kaleo, Ed Sheeran, люблю разнообразные клубные биты... Когда я еще учился в школе, в один период мог слушать, представьте себе, Майкла Джексона, Metallica, классику, Nirvana и Sepultura... Мои вкусы довольно эклектичны.

А вот какой момент со съемочной площадки вам запомнился больше всего?

Мое выступление с песней Rock is dead на фестивале. Режиссер Влад Климчук, всегда дает нужный фидбэк во время съемки, тем самым создавая рабочую и вместе с тем дружескую атмосферу. Это дает необходимую поддержку. И в определенный момент во время съемки Влад все правильно сделал, сказав: "А теперь просто кайфуй!". Ну и пошло поехало!

Что посоветуете начинающим актерам?

Читайте книжки. Что-то стоящее.

Среди множества талантливых писателей, обязательно будет тот/та, кто написал именно для вас. Тот, кого волнуют те же вопросы, что и вас. И на некоторые из них он уже нашел ответы. Как я уже сказал: "Люди не меняются".