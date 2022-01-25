5 динамичных фильмов об ограблениях, аферах и больших деньгах

Вместе с партнером SlotoKing мы расскажем о 5 интересных фильмах, в которых речь идет об аферах и больших деньгах. В центре сюжета таких картин – амбициозная и хитрая схема, которую придумали герои, чтобы ввести всех оппонентов в заблуждение и выйти победителями, с большой суммой денег в кармане, славой и признанием. Впрочем, всегда ли все идет по плану – узнаете после просмотра этих лент.

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"Казино", 1995 год

Криминальная драма Мартина Скорсезе рассказывает о харизматичном работяге Сэме. За свое мастерство он получил прозвище Ас. С этим мужчиной никто не может сравниться, именно поэтому боссы мафии решили отправить его в Лас-Вегас, чтобы управлять огромным роскошным казино. А чтобы Сэму никто не мешал, вместе с ним поехал друг детства, который еще и бандит и безжалостный головорез.

Приехав в "город грехов", главный герой в совершенстве и самоотверженно выполняет свою работу, в результате чего казино процветает. Однако сюжет поражает своими поворотами, а несокрушимая империя Сэма может потерпеть крах.

"Казино": смотрите трейлер

Просмотр захватывающих лент об ограблениях и аферах может добавить адреналина. И не меньше эмоций подарит SlotoKing. Это надежное онлайн-казино имеет десятки видеослотов, покер, бинго и другие игры, благодаря которым каждый погружается в особую атмосферу и получает максимум удовольствия от любимой игры.

"21", 2008 год

Лента основывается на научно-популярной книге Бена Мезрича "Удар по казино: Реальная история о шести студентах МТИ, которые обыграли Лас-Вегас на миллионы долларов". В фильме речь идет о группе студентов, которые решили использовать свои знания для обогащения.

Карточный игрок обязательно должен обладать математическими способностями. Поэтому главные герои фильма "21" не только в свое удовольствие проводят время в казино, но и проворачивают целую аферу, чтобы обчистить крупнейшие игорные заведения страны на непостижимую сумму.

"21": смотрите фильм

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"Афера по-американски", 2013 год

Криминальную драму "Афера по-американски", которая базируется на реальных событиях, экранизировал режиссер Дэвид Расселл. В центре сюжета – спецоперация ФБР по поимке мошенников, которая впоследствии оборачивается масштабным раскрытием коррупционеров. На этот раз аферисты, которые незаконно оформляли кредиты, станут на сторону закона и помогут разоблачить целую группу взяточников.

В фильме снялись Кристиан Бэйл и Эми Адамс, которые сыграли влюбленную пару. Но окажется, что у афериста еще есть жена, которая существенно осложнит ситуацию. Ее мастерски сыграла Дженнифер Лоуренс. Кроме этого, в ленте можно увидеть актера Брэдли Купера, который, по сюжету драмы, шантажирует главных героев. Чем закончилась эта безумная история – узнаете после просмотра.

"Афера по-американски": смотрите трейлер

"Волк с Уолл-стрит", 2013 год

Американская драма "Волк с Уолл-стрит" режиссера Мартина Скорсезе основывается на реальных событиях. Поэтому зрители смогут увидеть криминальное прошлое финансиста Джордана Белфорта. И драма точно стоит вашего внимания, ведь это – самый известный фильм о бирже, да еще и с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Картина рассказывает о том, как Белфорт оказался в тюрьме за махинации с ценными бумагами на Уолл-стрит. Поэтому зрители сполна смогут насладиться историей успеха и падения знаменитого финансиста.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите трейлер

"Игра на понижение", 2015 год

Режиссер Адам МакКей снял американскую биографическую драму по книге Майкла Льюиса "Игра на понижение. За кулисами мирового финансового кризиса". В этом фильме речь идет об огромных деньгах, а также о том, в каких случаях совесть человека может молчать.

По сюжету, несколько провидцев предсказали мировой кризис 2008 года. Интересно, что это произошло еще задолго до того, как все осознали несколько смышленых трейдеров с Уолл-стрит. Главные герои начали на этом зарабатывать, даже не подозревая, что их ждет дальше.

"Игра на понижение": смотрите трейлер