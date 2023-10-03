Топ-10 лучших сериалов по версии IMDb: подборка, которая вас заинтересует
Источник:IMDb
Осенью нам всегда хочется больше времени уделить дома со своими родными за просмотром интересного сериала. Чтобы ваши вечера стали более наполненными, рекомендуем просмотреть подборку лучших сериалов по версии IMDb.
IMDb – это самый большой вебсайт о кинематографе. В представленную подборку входят сериалы, которые получили самые высокие оценки и отзывы среди пользователей сайта.
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10 самых популярных сериалов по версии IMDb
"Пуститься берега"
Преподаватель химии в университете подрабатывает на автомойке. У него есть беременная жена и сын с инвалидностью. Жестокие студенты насмехаются над ним и его сыном. Однажды друг преподавателя, работающего в Управлении по борьбе с наркотиками, предлагает ему принять участие в облаве дома, где расположена лаборатория по производству метамфетамина. Во время облавы преподаватель видит, как убегает дилер – его бывший студент. Спустя время он решает заняться бизнесом по производству метамфетамина.
"Пуститься берега": смотрите онлайн трейлер сериала
"Проволоки"
Подразделение полицейских в Балтиморе пытается с помощью специальных средств и мер по прослушиванию и скрытой видеосъемке довести до суда расследование преступлений организованных преступных групп, занимающихся незаконным распространением наркотиков.
"Проволоки": смотрите онлайн трейлер сериала
"Игра престолов"
Действия этого сериала происходят в средние века. После смерти короля девять благородных семей борются и предают друг друга, чтобы получить контроль над Вестеросом, но чтобы нанести вред, к ним приближается армия белых ходоков.
"Игра престолов": смотрите онлайн трейлер сериалаНевероятный триумф возможен не только на больших экранах. Favbet помогает каждому стать главным персонажем фильма и почувствовать вкус победы.
"Клан Сопрано"
Сюжет разворачивается в Нью-Джерси, где всей криминальной сферой заправляет итальянская семья Сопрано. Глава клана Тони Сопрано после постоянной рутины с рэкетом, шантажом и торговлей наркотиками вынужден обратиться к психиатру. Впрочем, с врачом он не может быть честным, ведь некоторые его признания могут караться смертью.
"Клан Сопрано": смотрите онлайн трейлер сериала
"Шерлок"
Консультирующий детектив Шерлок Холмс, подыскивая соседа по квартире, знакомится с Джоном Ватсоном – военным врачом, вернувшимся из Афганистана. Спустя время Шерлок и Джон начинают помогать Скотланд-Ярду в раскрытии сложных дел, используя методы наблюдения, анализа, дедукции, а также современные технологии.
"Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала
"Лучше позвоните Солу"
Джими МакГил, будучи неопытным адвокатом из Альбукерке, находящимся в начале карьерного пути, занимается защитой мелких мошенников и неплатежеспособных клиентов в гражданских судах. Столкнувшись с большим количеством трудностей и безденежья, Джимми с помощью хитрости, обмана и умения приспосабливаться к ситуации пробивает путь к вершинам, мечтая вскоре открыть собственную адвокатскую контору и добиться небывалого успеха.
"Лучше позвоните Солу": смотрите онлайн трейлер сериала
"Настоящий детектив"
В сериале детективы используют нетрадиционные методы преследования преступников. Этот сериал в жанре криминальной драмы получил пять премий "Эмми" в прайм-тайм и является одним из лучших телешоу в жанре триллер-драмы на канале HBO Max.
"Настоящий детектив": смотрите онлайн трейлер сериала
"Наследники"
Логан Рой – глава клана, который стареет и переживает не самые лучшие эмоции. Он продолжает пытаться давить на авторитет, но у него уже не получается все так хорошо, как раньше. Семейство, занимающееся медиаконтентом, оказывается на грани разрухи. Родня борется за огромное наследие, и единство уже не имеет с ними ничего общего.
"Наследники": смотрите онлайн трейлер сериала
"Друзья"
Несмотря на то, что сериал "Друзья" старый телесериал, он до сих пор не теряет популярности. В сериале рассказывается о жизни шести друзей – Чендлера, Джоуи, Росс, Моники, Рэйчел и Фиби. "Друзья" выиграли 6 премий Primetime Emmy Awards и ряд других престижных наград.
"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала
"Тед Лассо"
Американский спортивный комедийный телесериал рассказывает о тренере американского колледжа по футболу Теде Лассо, который отправляется в Лондон, чтобы руководить AFC Richmond, футбольной командой английской Премьер-лиги, испытывающей трудности.
"Тед Лассо": смотрите онлайн трейлер сериала