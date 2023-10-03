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10 найпопулярніших серіалів за версією IMDb

"Пуститися берега"

Викладач хімії в університеті підзаробляє на автомийці. У нього є вагітна дружина та син з інвалідністю. Жортокі студенти насміхаються над ним та його сином. Одного разу друг викладача, який працює в Управлінні по боротьбі з наркотиками пропонує йому взяти участь в облаві будинку, де розташована лабораторія з виробництва метамфетаміна. Під час облави викладач бачить, як тікає дилер – його колишній студент. Через певний час він вирішує зайнятися бізнесом з виробництва метамфетаміна.

"Пуститися берега": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дроти"

Підрозділ поліцейських в Балтіморі намагається за допомогою спеціальних засобів і заходів по прослуховуванню і прихованої відеозйомки довести до суду розслідування злочинів організованих злочинних груп, які займаються незаконно розповсюджувати наркотики.

"Дроти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гра престолів"

Дії цього серіалу відбуваються в середньовіччі. Після смерті короля дев'ять благородних сімей борються і зраджують один одного, щоб отримати контроль над Вестеросом, але щоб завдати шкоди, до них наближається армія білих ходаків.

"Гра престолів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Клан Сопрано"

Сюжет розгортається у Нью-Джерсі, де всією кримінальною сферою заправляє італійська родина Сопрано. Глава клану Тоні Сопрано після постійної рутини з рекетом, шантажем і торгівлею наркотиками змушений звернутися до психіатра. Втім з лікарем він не може бути чесним, адже деякі його зізнання можуть каратися смертю.

"Клан Сопрано": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Шерлок"

Консультуючий детектив Шерлок Холмс, підшукуючи сусіда по квартирі, знайомиться з Джоном Ватсоном – військовим лікарем, який повернувся з Афганістану. Через деякий час Шерлок і Джон починають допомагати Скотланд-Ярду в розкритті складних справ, використовуючи методи спостереження, аналізу, дедукції, а також сучасні технології.

"Шерлок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Краще подзвоніть Солу"

Джимі МакГіл будучи недосвідченим адвокатом з Альбукерке, що перебуває на початку кар'єрного шляху, займається захистом дрібних шахраїв та неплатоспроможних клієнтів у цивільних судах. Зіткнувшись з великою кількістю труднощів і безгрошів'ям, Джиммі за допомогою хитрості, обману та вміння пристосовуватися до ситуації пробиває шлях до вершин, мріючи незабаром відкрити власну адвокатську контору і досягти небувалого успіху.

"Краще подзвоніть Солу": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Справжній детектив"

У серіалі детективи використовують нетрадиційні методи переслідування злочинців. Цей телесеріал у жанрі кримінальної драми отримав п'ять премій "Еммі" у прайм-тайм і є одним із найкращих телешоу у жанрі трилер-драми на каналі HBO Max.

"Справжній детектив": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Спадкоємці"

Логан Рой – голова клану, який старіє та переживає не найкращі емоції. Він продовжує намагатися тиснути на авторитет, але в нього вже не виходить все так добре, як раніше. Сімейство, що займається медіаконтентом, виявляється на межі розрухи. Рідня бореться за величезну спадщину, і єдність вже немає з ними нічого спільного.

"Спадкоємці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Друзі"

Попри те, що серіал "Друзі" є старим телесеріалом, він досі не втрачає популярності. У серіалі розповідається про життя шести друзів – Чендлера, Джоуї, Росс, Моніки, Рейчел та Фібі. "Друзі" виграли 6 премій Primetime Emmy Awards та низку інших престижних нагород.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Тед Лассо"

Американський спортивний комедійний телесеріал розповідає про тренера американського коледжу з футболу Теда Лассо, який вирушає до Лондона, щоб керувати AFC Richmond, футбольною командою англійської Прем'єр-ліги, яка зазнає труднощів.

"Тед Лассо": дивіться онлайн трейлер серіалу