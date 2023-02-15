Рейтинг Netflix: 10 самых популярных фильмов и сериалов среди украинцев, которые стоит посмотреть
Источник:Netflix Top 10 – Global
Ни для кого не секрет, что украинцы очень любят Netflix. Поэтому мы традиционно рассказываем, какие фильмы и сериалы просматривали в Украине больше всего с 6 по 12 февраля.
В связи с Днем всех влюбленных, в лидеры выбилась романтическая комедия с Эштоном Кутчером и Риз Уизерспун "К тебе или ко мне". Список самых популярных сериалов возглавил детектив "Агентство Локвуд и Ко".
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Самые рейтинговые фильмы
Первое место заняла романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях – "К тебе или ко мне". Премьера Netflix состоялась 10 февраля. По сюжету лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями и заглядывают в жизнь друг друга, однако это может разжечь любовь.
"К тебе или ко мне": смотрите трейлер фильма
Больше фильмов в рейтинге:
- "Ваши и наши";
- "Несокрушимый дух";
- "Ножи наголо: Стеклянная луковица";
- "Армия воров";
- "Самая счастливая девушка на свете";
- "Памела, история любви";
- "Загадочное убийство";
- "Красное сообщение";
- "Бледно-голубой глаз".
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Самые рейтинговые сериалы
Самым популярным сериалом в Украине в этот период стал британский телесериал "Агентство "Локвуд и Ко" в жанре детективного триллера на основе одноименной серии книг Джонатана Страуда. По сюжету трое подростков начинают исследовать паранормальные явления и рискуют всем, чтобы раскрыть дьявольский сговор.
"Агентство "Локвуд и Ко": смотрите трейлер
Больше сериалов в рейтинге:
- "Уэнздей", 1 сезон;
- "Джинни и Джорджия", 2 сезон;
- "Ты", 1 сезон;
- "Шантаж", 1 сезон;
- "Незаконнорожденный сын и сам дьявол", 1 сезон;
- "Калейдоскоп", 1 сезон;
- "Изобретая Анну", 1 сезон.