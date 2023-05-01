10 самых популярных супергеройских фильмов начала 2023 года

Компания Parrot Analytics собрала данные о самых популярных лентах, в которых главные персонажи – супергерои. Рейтинг составляли по упоминаниям зрителей в соцсетях, блогах и т.д.

В рейтинг вошли основные фильмы как Marvel, так и DC. Первую позицию заняла супергеройская лента "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Какие ленты еще вошли в список – узнайте дальше.

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10 самых популярных супергеройских фильмов: новый список 2023 года

"Черная Пантера: Ваканда навсегда" – фантастический боевик – прямое продолжение одноименного фильма 2018 года. Фильм является тридцатым по счету в киномире Marvel. "Человек-паук: Домой пути нет" – 6-й фильм в списке самых кассовых лент за всю историю кинематографа. Он рассказывает о приключениях Питера Паркера (Том Голланд), который обращается к Доктору Стрэнджу (Бенедикту Камбербетчу) с просьбой наложить заклинание, чтобы весь мир забыл, что Паркер является Человеком-пауком, однако ситуация складывается далеко не так, как ожидалось. "Человек-Муравей и Оса: Квантомания" – 32-й фильм в киновселенной Marvel, а также 9-я лента четвертой фазы. Он является продолжением фильмов о персонаже, вышедших в 2015 и 2018 годах, и рассказывает о докторе Генке Пиме (Майкле Дугласе), который проводит исследование квантового мира. "Бэтмен" – криминальный боевик режиссера Мэтта Ривза. Фильм перезагружает историю о Бэтмене. "Человек-паук: Сквозь Вселенную" – комедия и фантастический приключенческий боевик, который является продолжением вышедшего в 2018 году мультфильма. По сюжету, к главному герою Майлза Моралеза возвращается любимая и они хотят спасти всех людей-пауков от таинственного вора. "Мстители: Завершение" – кинолента от Marvel, ставшая одним из самых ожидаемых фильмов 2019 года. Супергерои объединяются, чтобы спасти мир. Однако не только злодеи будут препятствовать им, но и личные драмы и страхи. "Дедпул" – супергеройский фильм Тима Миллера. По сюжету, у бывшего спецназовца Вейда Уилсона находят неизлечимые раковые опухоли, и единственное, что ему остается, это как-то провести последние месяцы жизни со своей невестой. "Лига Справедливости Зака Снайдера" – события фильма разворачиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". По сюжету Бэтмен, Чудо-женщина, Флеш, Аквамен и Киборг объединяются в Лигу справедливости, чтобы защитить мир от вторжения Степного волка и его армии парадемонов. "Джокер" – после выхода на экраны фильма "Темный рыцарь", персонаж Джокера стал культовым в кинематографе. Гит Леджер сыграл роль злодея непревзойденно и поразил зрителей своей игрой и выходками в сумасшедшем стиле. "Шазам! Ярость богов" – комедийный супергеройский фильм, в котором подросток Билли Бэтсон убегает от очередных опекунов и случайно оказывается в Скале Вечности. Там волшебник передает ему суперсилы и все, что нужно парню для трансформации – это прошептать слово "Шазам!" И хотя Билли теперь обладает мощными суперсилами, он остается обычным подростком, который не прочь использовать свои силы для собственного развлечения.

Напомним, недавно актриса Зои Салдана заявила, что после выхода "Стражей Галактик 3" больше не сыграет роль Гаморы. Это произошло после того, как Скарлетт Йоггансон также сообщила о завершении карьеры в киновселенной в киновселенной Marvel.