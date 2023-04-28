По словам актрисы, пора уйти в отставку. Она подчеркнула, что не хочет, чтобы Гамора исчезла из Marvel, поэтому пожелала успеха следующему поколению актеров.

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"Я хотела бы, чтобы Marvel придумал способ найти следующее поколение актеров, способных воплотить этих персонажей, и дать им это бессмертие, к которому фанаты продолжают возвращаться из поколения в поколение", – сказала она.

Зои Салдана больше не появится в роли Гомора

Я не думаю, что это конец для Стражей. Это конец для меня, для Гаморы,

– продолжила она.

В финальный съемочный день "Стражей Галактик 3", звезда произнесла речь и поблагодарила всех, кто работал с ней около 10 лет. "Я ее (Гамора – 24 Канал) играла 10 лет, Мне повезло. У меня нет жалоб. И я иду дальше", – сказала она.

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Заметьте. "Стражи Галактики 3" стал последним фильмом Джеймса Анна для Marvel, далее он начнет создавать с DCEU – мегаконкурентом MCU.

Кроме этого, актриса призналась, что всегда готова к сотрудничеству с Джеймсом Ганном и будет рада присоединиться к его DCU. "Если бы позвонил, я бы поддержала его в любой момент, потому что, знаете, это было бы весело. С ним всегда весело работать… Я думаю, что он собирается сделать там что-то действительно классное, и я взволнована".

Салдана далеко не единственная звезда MCU, заявившая, что с франшизой покончено. Недавно актриса "Черной вдовы" и "Мстителей" Скарлетт Йоганссон сообщила, что больше не появится в Marvel: "На этом все глава закончена. Я сделала все, что имела. К тому же возвращаться и играть персонажа снова и снова в течение десяти лет – это уникальный опыт".