10 самых рейтинговых фильмов и сериалов Netflix среди украинцев
Источник:Netflix Top 10 – Global
Netflix каждую вторник обновляет рейтинговые списки своих проектов. За период с 26 декабря по 1 января 2023 года в лидеры выбились сериал "Уэнсдэй" и фильм "Достать ножи: Стеклянная луковица".
Среди других кинолент, которые смотрели украинцы в последнюю неделю декабря, – "Эмили в Париже" и "Незабываемое Рождество". Если вы не знаете, что выбрать на вечер – смотрите полный список самых популярных фильмов и сериалов Netflix ниже.
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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix с 26 декабря по 1 января 2023 года
Самые популярные фильмы Netflix в Украине
На прошлой неделе украинцы чаще всего просматривали новую картину "Достать ножи: Стеклянная луковица". По сюжету киноактер Эдвард Нортон играет Майлза Брона, миллиардера-технаря, который далеко не так гениален, как он думает. Ежегодно он собирает свою компанию – группу людей, которые самодовольно называют себя "Разрушителями" – для роскошного отдыха на выходных. На этот раз он отправил им всем многослойные головоломки, открыв которые, они получают приглашение к Стеклянному луку. Чтобы разгадать тайну убийства, к друзьям приобщается детектив Бенуа Бланк. А дальше начинается самое интересное.
"Достать ножи: Стеклянная луковица": смотрите трейлер
Больше фильмов:
- "7 женщин и убийство", 2021 год;
- "Незабываемое Рождество", 2022 год;
- "Матильда: Мюзикл", 2022;
- "Форсаж 9: Безудержная сага", 2021 год;
- "Белый шум", 2022 год;
- "Рождественские хроники", 2018 год;
- "Отдых по обмену", 2006 год;
- "Гринч – укравший Рождество", 2000 год;
- "Красное сообщение", 2021 год.
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Самые популярные сериалы Netflix в Украине
Фантастический "Уэнсдэй" продолжает держать лидерскую позицию среди всех сериалов Netflix. Шоу с Дженой Ортегой в главной роли рассказывает о семейке Аддамс, в частности о дочери Мортисии и Гомесе – Уэнсдэй. Она селится в новую школу и ищет причину жестоких убийств местных жителей. По сюжету, Уэнсдэй хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.
"Уэнсдэй": смотрите трейлер сериала
Больше сериалов:
- "Эмили в Париже", 3 сезон;
- "Ведьмак: Кровное происхождение", минисериал;
- "Шантаж", 1 сезон;
- "Эмили в Париже", 2 сезон;
- "Эмили в Париже", 1 сезон;
- "1899", 1 сезон;
- "Ведьмак", 1 сезон;
- "Ведьмак", 2 сезон;
- "Очень странные дела 4".