Серед інших кінострічок, які дивилися українці в останній тиждень грудня, – "Емілі в Парижі" та "Незабутнє Різдво". Якщо не знаєте, що обрати на вечір – дивіться повний список найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix нижче.
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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix від 26 грудня по 1 січня 2023 року
Найпопулярніші фільми Netflix в Україні
Минулого тижня українці найчастіше переглядали нову стрічку "Ножі наголо: Скляна цибуля". За сюжетом, кіноактор Едвард Нортон грає Майлза Брона, мільярдера-технаря, який далеко не такий геніальний, як він думає. Щороку він збирає свою компанію — групу людей, які самовдоволено називають себе "Руйнівниками" — для розкішного відпочинку на вихідних. Цього разу він відправив їм усім багатошарові коробки-головоломки, відкривши які, вони отримують запрошення до Скляної цибулі. Аби розгадати таємницю вбивства, до друзів долучається детектив Бенуа Бланк. А далі починається найцікавіше.
"Ножі наголо: Скляна цибуля": дивіться трейлер
Більше фільмів:
- "7 жінок і вбивство", 2021 рік;
- "Незабутнє Різдво", 2022 рік;
- "Матильда: Мюзикл", 2022 рік;
- "Форсаж 9: Нестримна сага", 2021 рік;
- "Білий шум", 2022 рік;
- "Різдвяні хроніки", 2018 рік;
- "Відпочинок за обміном", 2006 рік;
- "Грінч — що вкрав Різдво", 2000 рік;
- "Червоне повідомлення", 2021 рік.
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Найпопулярніші серіали Netflix в Україні
Фантастичний "Венздей" продовжує тримати лідерську позицію з-поміж усіх серіалів Netflix. Шоу з Дженою Ортегою в головній ролі розповідає про сімейку Аддамс, зокрема про доньку Мортисії та Гомеса – Венздей. Вона поселяється в нову школу та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. За сюжетом, Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.
"Венздей": дивіться трейлер серіалу
Більше серіалів:
- "Емілі в Парижі", 3 сезон;
- "Відьмак: Кровне походження", мінісеріал;
- "Шантаж", 1 сезон;
- "Емілі в Парижі", 2 сезон;
- "Емілі в Парижі", 1 сезон;
- "1899", 1 сезон;
- "Відьмак", 1 сезон;
- "Відьмак", 2 сезон;
- "Дивні дива 4".