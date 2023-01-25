17 самых популярных фильмов и сериалов, которые следует скачать на вечер без интернета

Netflix обновил рейтинговые списки популярнейших фильмов и сериалов. Если вам трудно выбрать фильм на вечер, можете посмотреть что-то из того, что больше всего смотрели украинцы за период с 16 по 22 января.

На прошлой неделе украинцы больше всего просматривали фильм "Бледно-голубой глаз" и сериал "Джинни и Джорджия" 2 сезон. Прежде всего рекомендуем загрузить ленту или любимые серии на ваше устройство, а затем просмотреть их где угодно и в любое время.

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Самые популярные фильмы Netflix для вечера

За период с 16 по 22 января украинцы чаще всего пересматривали американский триллер. "Бледно-голубой глаз" по сценарию и режиссуре Скотта Купера. Главную роль сыграл Кристиан Бэйл. Сюжет разворачивается в 1830-е годы, когда ветеран-детектив Август Ландор расследует серию убийств в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте, Нью-Йорк. Ему помогает Эдгар Аллан По, молодой курсант академии.

"Бледно-голубой глаз": смотрите трейлер

Больше популярных фильмов в рейтинге

Для просмотра фильма Netflix без Интернета необходимо загрузить на устройство. Как это сделать – читайте инструкцию

"Достать ножи: Стеклянная луковица" – в комедии от сценариста и режиссера Райана Джонсона всемирно известный детектив Бенуа Бланк (Дениел Крейг) отправляется в Грецию, чтобы раскрыть тайну, связанную с миллиардером и его колоритными друзьями.

"Потерянный пес" – в этом положительном фильме на основе реальной истории играют Роб Лоу, Джонни Берхтольд и Кимберли Уильямс-Пейсли. Парень и его родители отправляются на невероятные поиски затерявшегося любимого пса, чтобы дать ему жизненно необходимые лекарства.

"Кот в сапогах" – легендарный кот с друзьями Хитуном-Бовтуном и Кицкой Мяколапкой отправляются к Земле великанов в поисках ценнейшего клада: Золотой гусыни.

"Красное сообщение" – в центре сюжета – артефакт "яйцо Клеопатры". Агент ФБР Джон Хартли пытается поймать преступника Нолана. Он уже не раз похищал произведения искусства, и "яйцо Клеопатры" – следующая задача. Однако, на его пути появляется другой персонаж Слон и здесь начинаются настоящие забавные приключения.

"Ищу тебя" – нежная романтическая комедия, в которой скрипач, провалив прослушивание, едет в Ирландию в поисках вдохновения и встречает известную кинозвезду.

"Загадочное убийство" – частные детективы Ник и Одри Шпиц открывают собственное агентство и оказываются в центре международного расследования, когда похищают их друга. В главных ролях – Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон.

"Максим Оса и золото Песиголовца" – события фильма изображают 1636 год. По сюжету польский король платит дань казакам, чтобы предотвратить восстание. Золото везут в кабак Нахмана, где его ждет хорунжий Корсунского полка Максим Оса. Но вместо отряда из 5 братчиков в корчму заворачивает полуживой казак с пустым кисетом. Вместе с ним Оса отправляется на поиски пропавших собратьев и находит их изуродованные тела в глубине леса.

"Время" – американский триллер 2021 года, сценаристом и режиссером которого выступил М. Найт Шьямалан. Сюжет повествует о группе из 13 человек, обнаруживающих тело неизвестной девушки на местном пляже.

"Как я стал гангстером. Правдивая история" – по сюжету, амбициозный гангстер прокладывает себе путь к вершине преступного мира Варшавы.

Самые популярные фильмы Netflix с 16 по 22 января / Netflix

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Самые популярные сериалы Netflix для вечера

Самым популярным сериалом за период с 16 по 22 января стал 2 сезон сериала. "Джинни и Джорджия". По сюжету 1 сезона, потрясающая блондинка Джорджия с 2 детьми переезжает в новый город. Семейка покупает дом на деньги, которые достались женщине после смерти мужчины. Ее старшая дочь Джинни устраивается в школу и становится одной из популярных девушек, а вот младший сын Остин только учится преодолевать трудности и неприятие обществом. Поэтому во втором мы получаем ответы на следующие вопросы:

Куда убежали Джинни и Остин?

Выйдет ли замуж Джорджия?

Как будут развиваться отношения Джорджии с Джо?

Будут ли семью преследовать частные детективы?

Остались ли доказательства того, что Джорджия убила своего мужа?

Какие секреты женщины еще раскроет ее сестра?

"Джинни и Джорджия" 2 сезон: смотрите трейлер

Больше популярнейших сериалов в рейтинге

"Викинги: Вальгалла" – в центре сюжета – гренландский исследователь Лейф Эрикссон, его сестра Фрейдис Эриксдоттир и скандинавский правитель Гаральд Сигурдссон. Герои отправляются в путешествие через океаны от Каттегата в Англию, но дорогу усложняет война, развернувшаяся между викингами и английскими королями.

"Уэнздей" – по сюжету, девочка адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Калейдоскоп" – это американская криминальная драма Netflix от создателя "Великолепной аферы" Джанкарло Эспозито. В центре сюжета – грандиозное ограбление на сумму 7 миллионов долларов.

"Сексификация" – по сюжету, чтобы разработать приложение для секса и победить в конкурсе компьютерных технологий, неопытная студентка вместе с подругами погружаются в запутанный мир интимных отношений.

"Шантаж" – главную роль сыграл Ной Сентинео ("Всем ребятам, которых я любила раньше"). По сюжету бывшая сотрудница ЦРУ грозится раскрыть секреты агентства, и юрист-новичок попадает в бурный и опасный мир международного шпионажа.

"Эмили в Париже" – комедийно-драматический сериал Netflix создал Даррен Стар, сценарист "Секса и города". События в третьем сезоне происходят через год после переезда в Париж для вожделенной работы Эмили. Девушка оказывается на развилке, что заставляет ее принять решение относительно будущего — как в карьере, так и в любви.

Самые популярные сериалы Netflix с 16 по 22 января / Netflix