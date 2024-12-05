87-летняя актриса вернулась к съемкам после трехлетней паузы. Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Елены Лавренюк.

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Ада Роговцева во втором сезоне сериала "Кофе с кардамоном" получила роль герцогини, матери главного героя. Она, как другие актеры, будет иметь просто непревзойденные образы. Новые промо-фото сериала опубликовала актриса Елена Лавренюк, которая играет в "Кофе с кардамоном" Анну.

Что известно о сериале "Кофе с кардамоном"