В сериале снялась Ада Роговцева: показали новые кадры со съемок 2 сезона "Кофе с кардамоном"
5 декабря 2024, 19:04Читати новину українською
Съемки второго сезона исторической драмы "Кофе с кардамоном" продолжаются, поэтому зрителям приоткрыли завесу того, что происходит в кадре. Как оказалось, в новом сезоне снялась Ада Роговцева.
87-летняя актриса вернулась к съемкам после трехлетней паузы. Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Елены Лавренюк.
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Ада Роговцева во втором сезоне сериала "Кофе с кардамоном" получила роль герцогини, матери главного героя. Она, как другие актеры, будет иметь просто непревзойденные образы. Новые промо-фото сериала опубликовала актриса Елена Лавренюк, которая играет в "Кофе с кардамоном" Анну.
Что известно о сериале "Кофе с кардамоном"
- 1 сезон был снят по мотивам романа Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". Премьера сериала состоялась в декабре 2021 года и он рассказывал "историю запретной любви Анны".
- Впоследствии "Кофе с кардамоном" получил престижную национальную кинопремию "Золотая Дзига" как лучший игровой сериал.
- Съемки 2 сезона сериала начались в августе 2024 года. По словам создателей, в следующих сериях зрители увидят их оригинальный взгляд на новую страницу жизни героини, это не будет экранизацией следующей книги украинской писательницы.
- Премьера исторической драмы запланирована на 2025 год.