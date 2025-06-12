Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на стриминговую платформу Netflix. В материале узнаете даты выхода новых эпизодов любимого сериала.

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Когда премьера 2 сезона сериала "Венздей" на Netflix

Премьера второго сезона "Венздей" будет разделена на две части. Первая выйдет уже 6 августа, а вторая – 3 сентября.

Это ожидание невыносимо. И оно еще не закончилось,

– написали на Netflix.

Кстати, легендарная Леди Гага сыграет в новых эпизодах популярного сериала "Венздей" от Netflix. Какую роль воплотит звезда – узнаете по ссылке.

Зрители уже в ожидании продолжения. Вот, что они пишут:

"О да, такое невыносимое ожидание, что будто осталось ждать немного, а хочется уже здесь и сейчас. Netflix и MGM Television – если бы не вы, то и не было бы этого шедевра. Вы просто лучшие, иначе и не скажешь. Безграничная благодарность!"

"Венздей": смотрите онлайн тизер 2 сезона

"Да это капец. В сентябре нам уже захочется посмотреть третий сезон."

"Не устану повторять – этот год будет самым масштабным, потому что возвращаются наши зажигательные сериалы. Что еще нужно для счастья?"

Ранее создатели ленты делились, что в новом сезоне зрителям стоит ожидать еще больше ужаса. Поэтому новые мистические локации, враги и потусторонние создания – все это ожидает вас уже совсем скоро.