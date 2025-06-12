Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на стримінгову платформу Netflix. У матеріалі дізнаєтесь дати виходу нових епізодів улюбленого серіалу.

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Коли прем'єра 2 сезону серіалу "Венздей" на Netflix

Прем'єра другого сезону "Венздей" буде розділена на дві частини. Перша вийде вже 6 серпня, а друга – 3 вересня.

Це очікування нестерпне. І воно ще не закінчилось,

– написали на Netflix.

До речі, легендарна Леді Гага зіграє у нових епізодах популярного серіалу "Венздей" від Netflix. Яку роль втілить зірка – дізнаєтесь за посиланням.

Глядачі вже в очікуванні продовження. Ось, що вони пишуть:

"О так, таке нестерпне очікування, що ніби залишилося чекати небагато, а хочеться вже тут і зараз. Netflix і MGM Television – якби не ви, то й не було б цього шедевру. Ви просто найкращі, інакше й не скажеш. Безмежна подяка!"

"Венздей": дивіться онлайн тизер 2 сезону

"Та це капець. У вересні нам уже кортітиме подивитись третій сезон."

"Не втомлюся повторювати – цей рік буде наймасштабнішим, бо повертаються наші запальні серіали. Що ще потрібно для щастя?"

Раніше творці стрічки ділились, що у новому сезоні глядачам варто очікувати ще більше жаху. Тому нові містичні локації, вороги та потойбічні створіння – усе це очікує на вас уже зовсім скоро.