Оскаровское признание: "20 дней в Мариуполе" попал шорт-лист в двух категориях
Источник:Oscars.org
Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" вошел в шорт-лист престижной кинопремии Оскар 2024. Фильм будет конкурировать в двух номинациях.
Узнайте, когда состоится престижная премия Оскар. А также, в каких двух номинациях сразится украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе".
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"20 дней в Мариуполе' соревнуется за Оскар: фильм вошел в шорт-лист в двух номинациях
Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" признана в шорт-листе престижной кинопремии Оскар 2024 в двух категориях: "Лучший документальный полнометражный фильм" и "Лучший международный фильм". Об этом сообщили на официальном сайте кинопремии.
Анонс номинантов для 96 вручения премии Оскар запланирован на 23 января 2024 года, а торжественная церемония состоится 10 марта.
"20 дней в Мариуполе" – это "трансляция ада на земле"
Фильм о начале полномасштабного вторжения в Мариуполь. Гуманитарная трагедия, вызванная осадой: массовые захоронения, обнаруженные преступления российских войск, подробности деятельности медицинского персонала и обстрелы роддома – все это увидел свет благодаря Мстиславу Чернову.
Недавно фильм также был признан одним из лучших в США. Работа украинского режиссера вошла в десятку лучших и заняла шестое место в рейтинге The Guardian.
"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма